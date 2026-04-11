«Il ne tiendra pas un jour au Real Madrid» : Deschamps et Mbappé bientôt réunis, l'annonce qui les rapprochent !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après l'équipe de France, des retrouvailles au Real Madrid pour Didier Deschamps et Kylian Mbappé. RMC Sport fait état d'un intérêt du comité directeur de la Casa Blanca pour le sélectionneur des Bleus qui se retirera une fois la Coupe du monde terminée (11 juin-19 juillet). Et un concurrent se retirerait presque de lui-même. Explcations.

Et si c'était vrai ? Et si Didier Deschamps venait à retrouver Kylian Mbappé au Real Madrid après leur collaboration commune en équipe de France qui a débuté en mars 2017 ? C'est une hypothèse à ne certainement pas écarter d'après RMC Sport. Son journaliste Fabrice Hawkins a d'ailleurs pris la parole par le biais de l'émission C Carré, un programme du média vendredi à ce propos.

«Trois raisons principales qui conduisent les dirigeants du Real Madrid à s'intéresser à l'actuel sélectionneur des Bleus» « Autant on sait qui va le remplacer à la tête de l'équipe de France, ce sera Zinedine Zidane. Autant on a beaucoup plus de doutes sur ce que va faire Didier Deschamps. Il est dans les petits papiers du Real Madrid, il fait partie des entraîneurs qui intéressent les dirigeants de la Maison Blanche. Trois raisons principales qui conduisent les dirigeants du Real Madrid à s'intéresser à l'actuel sélectionneur des Bleus : c'est un meneur d'hommes et il l'a prouvé partout, d'abord en équipe de France où il a fait ses preuves et dans les différents clubs dans lesquels il est passé que ce soit à Monaco, à la Juventus ou encore à l'OM et dans un vestiaire très politique du Real Madrid, c'est une qualité non négligeable ». En outre, Fabrice Hawkins affirmait que son palmarès et le contingent français présent dans le vestiaire du Real Madrid étaient les deux autres raisons de croire à la piste Deschamps.