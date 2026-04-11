«Ils ont joué aux co**» : Grâce à eux, l’équipe de France «a gagné au loto» avec ce joueur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers mois, l’équipe de France a vu de nombreux joueurs lui tourner le dos préférant alors d’autres sélections. Il n’empêche que certains ont malgré tout choisi les Bleus. Il y a d’ailleurs un cas qui fait aujourd’hui énormément parler et c’est ainsi qu’il est même question d’une véritable « bénédiction » pour le football français.

L’Angleterre, la France, l’Algérie, le Nigéria… Michael Olise avait l’embarras du choix concernant sa carrière internationale. Alors que ces 4 options s’offraient donc à lui, le joueur du Bayern Munich a finalement opté pour les Bleus. Et voilà que c’est aujourd’hui une très grande nouvelle quand on voit le niveau du protégé de Vincent Kompany en Bavière. De quoi donner des regrets aux 3 autres sélections qui ont vu Olise leur passer sous le nez ?

Dembélé, Mbappé et Olise : Le mystère que tout le monde veut élucider après cette séquence qui fait le buzz https://t.co/B9kgJJXuKb — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« C’est une bénédiction pour le football français » Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Nabil Djellit a réagi au fait que Michael Olise joue aujourd’hui pour l’équipe de France. Dans un premier temps, le journaliste a confié concernant l’attaquant du Bayern Munich et des Bleus : « C’est une bénédiction pour le football français. Il est hors radar. Il n’est pas formé en France. Souvent, on vient nous chercher des joueurs, des binationaux qui vont s’exporter ailleurs. Peut-être que certains auraient pu rester et jouer en équipe de France ».