«Le meilleur joueur du monde» est un Français (mais ce n’est ni Dembélé ni Mbappé)

Axel Cornic

Après une période un peu délicate à la suite du départ de la génération dorée des Zinedine Zidane ou des Didier Deschamps, le football français cartonne avec un nouveau crack qui sort chaque année. Il y a évidemment Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, mais un autre joueur de l’équipe de France semble impressionner les observateurs.

Ils sont nombreux les sélectionneurs à rêver d’être à la place de Didier Deschamps. Il peut en effet compter sur un vivier de talents presque illimité pour son équipe de France, qui figure logiquement parmi les favoris à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Mais si tous les yeux sont rivés vers Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, les deux grandes stars des Bleus, il y un autre qui semble s’être fait une place au soleil.

Kylian Mbappé : «C'est une folie», ce journaliste retourne sa veste ! https://t.co/Fmk0ku8R2i — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« Là, les gens ont compris parce qu’il a joué face au Real au Bernabeu » Sur La chaîne L’Equipe, Benoît Trémoulinas a en effet souhaité mettre à l’honneur Michael Olise, devenu un titulaire indiscutable en équipe de France. « Il fait une saison incroyable. Ce n’est pas quelqu’un d’extravagant, qui fait du bruit, du buzz comme certains donc on va un peu moins le regarder. Là, les gens ont compris parce qu’il a joué face au Real au Bernabeu. Et sa performance, les gens ont été scotchés » a expliqué l’ancien international français.