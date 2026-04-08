«Personne n'en parle» : C'est déjà la fin du feuilleton pour Deschamps ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps va devoir se remettre sur le marché du travail pour la première fois après plus d'une décennie. Le dénouement de son engagement contractuel le liant à l'équipe de France via la Fédération française de football approche, mais le flou demeure sur la suite des opérations. Une sélection prestigieuse est une option commentée dans les médias, mais qu'en est-il vraiment ?

14 années de bons et loyaux services envers l'équipe de France. Une aventure faite de très hauts et de bas pour Didier Deschamps sur le banc de touche des Bleus qui touchera à sa fin à des milliers de kilomètres de l'hexagone. Sur le sol américain, entre le 11 juin et le 19 juillet prochain, Deschamps disputera sa quatrième et dernière Coupe du monde dans son costume de sélectionneur avant de rendre son tablier que Zinedine Zidane devrait, sauf énorme rebondissement, récupérer. Et après ?

𝗟𝗔 “𝗗𝗘𝗦𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗦 𝗠𝗔𝗡𝗜𝗔”, 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗖̧𝗔 🐐😱



Le sélectionneur des Bleus a fait beaucouuuup d’heureux au Tournoi de Sens ce week-end. 🙏😁



(L’image avec le légendaire Guy Roux à la fin 🥹❤️)



🎥 tsf_sens / Instagram https://t.co/mfab19zSQg pic.twitter.com/9Hzve8ekMv — BeFootball (@_BeFootball) April 6, 2026

«L’Italie c’est cohérent, il a beaucoup d’attaches en Italie» L'Italie va manquer pour la troisième fois consécutive la Coupe du monde. Une sélection qui ne joue plus dans la même cour que l'équipe de France. Mais, au vu du chantier, c'est pourquoi ce challenge pourrait être idéal pour Didier Deschamps qui a joué et entraîné à la Juventus du point de vue de Philippe Carayon. « Moi j’ai une idée de folie, je vous la donne. Je suis l’Italie, je fonce sur Didier Deschamps. Je ne dis pas c’est possible, réaliste ou pas », confiait la semaine dernière le journaliste de Canal+ sur le Late Football Club. Un constat partagé par Mamadou Niang, ancien capitaine nommé par Didier Deschamps en 2009/2010 à l'OM. « L’Italie c’est cohérent, il a beaucoup d’attaches en Italie. C’est un potentiel pays qui pourrait l’intéresser ».