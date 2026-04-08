«Personne n'en parle» : C'est déjà la fin du feuilleton pour Deschamps ?

Didier Deschamps va devoir se remettre sur le marché du travail pour la première fois après plus d'une décennie. Le dénouement de son engagement contractuel le liant à l'équipe de France via la Fédération française de football approche, mais le flou demeure sur la suite des opérations. Une sélection prestigieuse est une option commentée dans les médias, mais qu'en est-il vraiment ?
14 années de bons et loyaux services envers l'équipe de France. Une aventure faite de très hauts et de bas pour Didier Deschamps sur le banc de touche des Bleus qui touchera à sa fin à des milliers de kilomètres de l'hexagone. Sur le sol américain, entre le 11 juin et le 19 juillet prochain, Deschamps disputera sa quatrième et dernière Coupe du monde dans son costume de sélectionneur avant de rendre son tablier que Zinedine Zidane devrait, sauf énorme rebondissement, récupérer. Et après ?
«L’Italie c’est cohérent, il a beaucoup d’attaches en Italie»
L'Italie va manquer pour la troisième fois consécutive la Coupe du monde. Une sélection qui ne joue plus dans la même cour que l'équipe de France. Mais, au vu du chantier, c'est pourquoi ce challenge pourrait être idéal pour Didier Deschamps qui a joué et entraîné à la Juventus du point de vue de Philippe Carayon. « Moi j’ai une idée de folie, je vous la donne. Je suis l’Italie, je fonce sur Didier Deschamps. Je ne dis pas c’est possible, réaliste ou pas », confiait la semaine dernière le journaliste de Canal+ sur le Late Football Club. Un constat partagé par Mamadou Niang, ancien capitaine nommé par Didier Deschamps en 2009/2010 à l'OM. « L’Italie c’est cohérent, il a beaucoup d’attaches en Italie. C’est un potentiel pays qui pourrait l’intéresser ».
«Personne n'a parlé du nom de Deschamps»
Et bien que la sélection qui détient quatre couronnes mondiales pourrait intéresser Didier Deschamps, ce n'est pas vraiment un sujet à l'ordre du jour de l'autre côté des Alpes si l'on se fie au discours du correspondant de RMC en Italie Daniele Manusia. « En Italie, on cherche les solutions un peu faciles, ça fait un peu peur. Deschamps disponible après la Coupe du monde ? Personne n'a parlé du nom de Deschamps, et je suis content, mais il y a deux noms assez fous : Bielsa et Adani qui écrit sur le Corriere della Sera a parlé de Guardiola, mais sérieusement comme si c'était quelque chose de possible. Si on parle de Guardiola, ça veut dire qu'on est loin de regarder le problème dans les yeux », a confié Manusia lundi pendant Génération After, émission de RMC.