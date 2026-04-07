Equipe de France - Didier Deschamps a «peur» : Ça peut ruiner la Coupe du monde 2026 

Cet été, l’équipe de France disputera la Coupe du monde et voilà que d’ici quelques semaines, Didier Deschamps annonce sa liste des joueurs convoqués pour disputer cette compétition. Qui sera appelé ? Les places seront limitées, d’autant que le sélectionneur voudrait faire avec un groupe restreint à cause d’une certaine « peur ». Explications.
La Coupe du monde 2026 sera la dernière compétition de Didier Deschamps avec l’équipe de France. Alors que les Bleus voudront finir en beauté pour lui, la question sera bien évidemment de savoir quels seront les heureux élus sélectionnés pour cette compétition. La liste de Deschamps est très attendue, mais voilà qu’il n’y aura pas de place pour tout le monde.
« Deschamps est réticent à emmener plus de 24 joueurs »
Cette liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, il en a justement été question au micro de RTL. Le journaliste Dominique Séverac en a d’ailleurs dit plus sur ce que prévoirait de faire le sélectionneur de l’équipe de France étant donné une de ses craintes. « Deschamps est réticent à emmener plus de 24 joueurs. 24 c’est le minimum qu’il emmènera. Il est réticent parce qu’il nous a dit lors d’un déjeuner informel avec lui et une trentaine de journalistes que quand il y a un joueur joueur pas content dans un groupe ça va, un staff peut le gérer. Quand il y en a deux, ça vous pourrit tout. Deux ça pourrit 26 », a-t-il expliqué dans un premier temps.
« Il a peur de cet élément qui vous ruine la vie sociale du groupe »
Dominique Séverac a ensuite ajouté concernant Didier Deschamps et sa liste pour la Coupe du monde 2026 : « Donc il a peur de l’élément qui ne va pas jouer. Il y a toujours un gars dans une Coupe du monde qui ne joue pas. On ne parle pas du 3ème gardien, on parle d’un défenseur, d’un milieu qui ne joue jamais. Il a peur de cet élément qui vous ruine la vie sociale du groupe. Ce n’est pas le plus important mais s’il y a une mauvaise ambiance… ».