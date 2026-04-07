Equipe de France - Didier Deschamps a «peur» : Ça peut ruiner la Coupe du monde 2026 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l’équipe de France disputera la Coupe du monde et voilà que d’ici quelques semaines, Didier Deschamps annonce sa liste des joueurs convoqués pour disputer cette compétition. Qui sera appelé ? Les places seront limitées, d’autant que le sélectionneur voudrait faire avec un groupe restreint à cause d’une certaine « peur ». Explications.

La Coupe du monde 2026 sera la dernière compétition de Didier Deschamps avec l’équipe de France. Alors que les Bleus voudront finir en beauté pour lui, la question sera bien évidemment de savoir quels seront les heureux élus sélectionnés pour cette compétition. La liste de Deschamps est très attendue, mais voilà qu’il n’y aura pas de place pour tout le monde.

Didier Deschamps : «J'ai eu peur que cela dérape», les blagues sur Canal + qu'il ne voulait plus voir ! https://t.co/XOsJM0HMKt — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« Deschamps est réticent à emmener plus de 24 joueurs » Cette liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, il en a justement été question au micro de RTL. Le journaliste Dominique Séverac en a d’ailleurs dit plus sur ce que prévoirait de faire le sélectionneur de l’équipe de France étant donné une de ses craintes. « Deschamps est réticent à emmener plus de 24 joueurs. 24 c’est le minimum qu’il emmènera. Il est réticent parce qu’il nous a dit lors d’un déjeuner informel avec lui et une trentaine de journalistes que quand il y a un joueur joueur pas content dans un groupe ça va, un staff peut le gérer. Quand il y en a deux, ça vous pourrit tout. Deux ça pourrit 26 », a-t-il expliqué dans un premier temps.