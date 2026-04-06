«Aucune chance d’être à la Coupe du monde» : C’est déjà mort pour ces deux joueurs avec l’équipe de France ?  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La prochaine liste que donnera Didier Deschamps sera celle des joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Bien évidemment, tout le monde voudra y être, mais les places sont chères. Aura-t-on notamment le droit à des surprises ? Alors que différents noms sont plébiscités par le public, voilà qu'il ne faudrait pas trop espérer pour certains…

Le 16 juin prochain, l’équipe de France lancera sa Coupe du monde avec une rencontre face au Sénégal. Alors que l’échéance approche, l’une des grandes questions est bien évidemment de savoir quels seront les joueurs appelés par Didier Deschamps pour disputer cette compétition. Sauf catastrophe, les Mbappé, Dembélé, Maignan, Upamecano et compagnie sont assurés d’y être. Mais voilà qu’il reste encore quelques places à prendre pour être avec l'équipe de France.

Didier Deschamps à l’OM : La blague lâchée sur La Chaine L’Equipe https://t.co/QB8JWbNpAT — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« Udol et Tolisso n’ont aucune chance d’être à la Coupe du monde » Depuis quelques mois maintenant, on a notamment pu voir un pressing pour inciter Didier Deschamps à sélectionner Mathieu Udol en équipe de France et rappeler Corentin Tolisso. Le joueur du RC Lens et celui de l'OL seront-ils alors à la Coupe du monde avec l’équipe de France ? Ce lundi, dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès n’y croit pas trop : « Je pense qu’Udol et Tolisso n’ont aucune chance d’être à la Coupe du monde ».