«Aucune chance d’être à la Coupe du monde» : C’est déjà mort pour ces deux joueurs avec l’équipe de France ?  

La prochaine liste que donnera Didier Deschamps sera celle des joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Bien évidemment, tout le monde voudra y être, mais les places sont chères. Aura-t-on notamment le droit à des surprises ? Alors que différents noms sont plébiscités par le public, voilà qu'il ne faudrait pas trop espérer pour certains…
Le 16 juin prochain, l’équipe de France lancera sa Coupe du monde avec une rencontre face au Sénégal. Alors que l’échéance approche, l’une des grandes questions est bien évidemment de savoir quels seront les joueurs appelés par Didier Deschamps pour disputer cette compétition. Sauf catastrophe, les Mbappé, Dembélé, Maignan, Upamecano et compagnie sont assurés d’y être. Mais voilà qu’il reste encore quelques places à prendre pour être avec l'équipe de France.
« Udol et Tolisso n’ont aucune chance d’être à la Coupe du monde »
Depuis quelques mois maintenant, on a notamment pu voir un pressing pour inciter Didier Deschamps à sélectionner Mathieu Udol en équipe de France et rappeler Corentin Tolisso. Le joueur du RC Lens et celui de l'OL seront-ils alors à la Coupe du monde avec l’équipe de France ? Ce lundi, dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès n’y croit pas trop : « Je pense qu’Udol et Tolisso n’ont aucune chance d’être à la Coupe du monde ».
« Udol joue piston gauche et non pas arrière gauche »
Justifiant sa position concernant Udol et Tolisso, le journaliste sportif a ensuite expliqué : « Udol parce qu’il joue piston gauche et non pas arrière gauche. Je sais que pour certains il n’y a pas beaucoup de nuance mais il y en a quand même une. Et l’importance offensive d’Udol est quand même très importante dans le fonctionnement de Lens et l'équipe de France va certainement jouer à 4 attaquants. Je pense que Deschamps va choisir des joueurs défensifs franchement défensifs et laisser un peu plus les 4 de devant se débrouiller. Tolisso c’est pareil. il joue quasiment numéro 10 avec Lyon et je ne vois pas Tolisso capable de jouer dans un milieu à 2 comme le fait l'équipe de France ».