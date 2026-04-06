Kylian Mbappé, les propos qui agacent un ancien coéquipier : «Je vais lui en parler»

Axel Cornic

S’il ne donne pas beaucoup d’interview, Kylian Mbappé s’exprime régulièrement sur des sujets qui lui tiennent à cœur, notamment dans le monde du football. Mais l’avis du capitaine de l’équipe de France ne fait pas toujours l’unanimité et c’est notamment le cas de l’un de ses anciens coéquipiers.

Les footballeurs ayant décidé de se reconvertir dans le monde des médias sont très nombreux. Mais certains ont déjà un pied dans le milieu alors que leur carrière est encore loin d’être terminée ! C’est le cas d’Aurélien Tchouameni, dont le podcast The Bridge fait de plus en plus de bruit.

Didier Deschamps à l’OM : La blague lâchée sur La Chaine L’Equipe https://t.co/QB8JWbNpAT — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« Les attaquants, c’est souvent ce qu’ils disent » Surtout avec des invités de la trempe d’Achraf Hakimi ainsi que de Kylian Mbappé ! Invités du dernier épisode du podcast diffusé sur YouTube, les deux stars ont abordé plusieurs sujets face à Tchouameni et la journaliste Sandy Heribert. C’est notamment le cas pour le poste de défenseur central, avec l’attaquant du Real Madrid qui assure que le poste de défenseur central est le plus simple à occuper dans le football d’aujourd’hui. Et il n’a pas fallu attendre longtemps pour que ça fasse réagir, notamment l’un de ses anciens coéquipiers en équipe de France. « Les attaquants, c’est souvent ce qu’ils disent. Après, je trouve qu’en défense, c’est totalement différent. Tu fais une erreur, et tu la payes cash, donc ce n’est pas forcément le plus facile » a déclaré Samuel Umtiti, sur RMC.