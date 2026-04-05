Zinedine Zidane : Une offre est arrivée il y a quelques semaines (et ce n’est pas l’équipe de France)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Même s’il n’a plus entraîné depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane est toujours très sollicité sur le marché. Le technicien français fait ainsi l’objet de nombreuses convoitises. Voilà que Zidane aurait dernièrement reçu une offre et celle-ci ne viendrait pas de la fédération française de football pour diriger l’équipe de France.

Pour Zinedine Zidane, le temps semble être enfin venu de revenir aux affaires et de retrouver un banc de touche. Cela fait depuis 2021, date de son départ du Real Madrid, que le Français n’a plus dirigé une équipe. L’attente pour le revoir sur un banc de touche a été longue, mais voilà qu’elle toucherait à sa fin. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, tout semble indiquer que Zidane va succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Cependant, ça n’aurait pas empêché d’autres formations de tenter leur chance…

Zidane - «Je ne veux plus le voir» : La rupture irréversible avec un champion du monde 98 ! https://t.co/0336SlVI3b — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

Zidane courtisé et pas seulement par la FFF Alors qu’on s’attend tous à voir Zinedine Zidane diriger l’équipe de France dans les mois à venir, le technicien aurait dernièrement reçu une autre offre. En effet, ce dimanche, AS fait savoir que Zizou aurait été approché il y a quelques semaines par une autre équipe qui souhaitait s’offrir ses services immédiatement. Mais voilà que Zidane a répondu négativement à cette approche, expliquant que son avenir s’écrivait déjà ailleurs, obligeant alors l’équipe en question à chercher autre part pour trouver son nouvel entraîneur.