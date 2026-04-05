Zinedine Zidane : Une offre est arrivée il y a quelques semaines (et ce n’est pas l’équipe de France)

Même s’il n’a plus entraîné depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane est toujours très sollicité sur le marché. Le technicien français fait ainsi l’objet de nombreuses convoitises. Voilà que Zidane aurait dernièrement reçu une offre et celle-ci ne viendrait pas de la fédération française de football pour diriger l’équipe de France.
Pour Zinedine Zidane, le temps semble être enfin venu de revenir aux affaires et de retrouver un banc de touche. Cela fait depuis 2021, date de son départ du Real Madrid, que le Français n’a plus dirigé une équipe. L’attente pour le revoir sur un banc de touche a été longue, mais voilà qu’elle toucherait à sa fin. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, tout semble indiquer que Zidane va succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Cependant, ça n’aurait pas empêché d’autres formations de tenter leur chance…
Zidane courtisé et pas seulement par la FFF
Alors qu’on s’attend tous à voir Zinedine Zidane diriger l’équipe de France dans les mois à venir, le technicien aurait dernièrement reçu une autre offre. En effet, ce dimanche, AS fait savoir que Zizou aurait été approché il y a quelques semaines par une autre équipe qui souhaitait s’offrir ses services immédiatement. Mais voilà que Zidane a répondu négativement à cette approche, expliquant que son avenir s’écrivait déjà ailleurs, obligeant alors l’équipe en question à chercher autre part pour trouver son nouvel entraîneur.
Le prochain sélectionneur de l'équipe de France
Et le média ibérique l’a confirmé également, Zinedine Zidane sera le prochain entraîneur de l’équipe de France. Ça y est, un accord aurait enfin été trouvé avec la fédération française de football pour faire de Zizou le successeur de Didier Deschamps. Ce dernier quittera les Bleus à l’issue de la Coupe du monde 2026 et Zidane viendra donc le remplacer après la compétition.