Kylian Mbappé : Son départ réclamé, le compte à rebours est lancé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Décisif avec l’équipe de France, Kylian Mbappé est davantage en difficulté au Real Madrid. De retour avec le club madrilène après une blessure au genou, l’attaquant français est critiqué à la fois par la presse et par les supporters. Certains d’entre eux ont d’ailleurs créé un compte à rebours jusqu’à son départ en 2029. Explications.

Un début de malaise pour Kylian Mbappé avec le Real Madrid ? Déjà critiqué pour son entrée en jeu face à l’Atlético de Madrid avant la trêve internationale, l’attaquant français a subi les foudres de certains supporters après la défaite des Merengue ce samedi sur la pelouse de Majorque (2-1).

🚨 Des supporters du Real Madrid ont créé un site internet avec un compteur du restant du contrat de Kylian Mbappé 🇫🇷 au club. 😭



Il est également indiqué son coût en temps réel. pic.twitter.com/qX9HVqclLt — Actu Foot (@ActuFoot_) April 5, 2026

« Je ne le vois pas dire “c’est moi le patron”, comme le faisait Cristiano » « Mbappé, je lui pardonne souvent tous ses défauts parce qu’il marque beaucoup et nous sauve beaucoup de matchs. Mais des jours comme aujourd’hui, où il en a trois et les rate pour mettre le gardien en valeur, je ne le vois pas se rebeller. Je ne le vois pas dire “c’est moi le patron”, comme le faisait Cristiano (Ronaldo). Cette obsession pour la qualité commence à me fatiguer. Je ne sais pas si je veux autant de qualité. Ce que je veux, ce sont des gagnants, et le Real Madrid a besoin de gagnants. Il faut changer la moitié de l’effectif, je le dis. On n’a pas de gagnants. On a de bons joueurs individuellement, mais pas des gars qui arrivent dans le vestiaire et mettent un coup de pied dans un casier. Ils ne le feront pas. Ils regarderont leur téléphone pour voir si l’Atlético gagne ce soir… », a notamment confié le journaliste de AS Tomas Roncero.