«On était perdus sur le terrain» : Devenu une star au PSG, il critique Neymar et Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

D’abord complices à la fois sur le terrain et en dehors, Kylian Mbappé et Neymar ont ensuite vu leur relation se détériorer au PSG. L’arrivée de Lionel Messi en 2021 n’aura rien arrangé entre les deux hommes. Devenu une star à Paris, un joueur s’était d’ailleurs confié sur la saison 2022-2023 très compliquée pour le club de la capitale.

En 2021, le PSG réalisait une signature historique. Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire, Lionel Messi s’engageait pour deux ans en faveur du club parisien. Avec Kylian Mbappé, Neymar, et désormais l’Argentin en attaque, le club de la capitale s’affirmait comme grand favori pour les prochaines éditions de la Ligue des Champions.

🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 : « 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 🇦🇷, 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗔𝗕𝗨𝗦𝗘́ 𝗘𝗡 𝗙𝗔𝗜𝗧. TECHNIQUEMENT LE MEILLEUR ?



C’est pas la même chose que Neymar techniquement…. 𝗜𝗟 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗕𝗜𝗘𝗡 !



Je vais te raconter une anecdote, on faisait un exercice de finition à Paris…



Ney et… pic.twitter.com/6G1wtqWEef — Actu Foot (@ActuFoot_) April 2, 2026

Neymar et Mbappé, une relation compliquée au PSG Au final, rien de tout cela ne s’est passé pour le PSG, éliminé à deux reprises en huitième de finale de la Ligue des Champions entre 2021 et 2023. Très complices lors de leurs premières années communes à Paris, Kylian Mbappé et Neymar ont vu leur relation se détériorer à partir de 2021. « J'ai mes trucs avec lui, on s'est un peu disputés, mais il a été fondamental pour nous quand il est arrivé. Je l'appelais 'Golden Boy'. J'ai toujours joué avec lui, j'ai dit qu'il allait être l'un des meilleurs. Je l'ai toujours aidé, je lui ai parlé, il est venu chez moi, nous avons dîné ensemble. ous avons eu de bonnes années d'association, mais après l'arrivée de Messi, il (Mbappé) était un peu jaloux. Et puis il y a eu quelques disputes, un changement de comportement », confiait d’ailleurs Neymar sur Mbappé après son départ du PSG.