Du jamais vu pour Désiré Doué... et ça aurait pu coûter cher au PSG !

Pierrick Levallet

Pour sa première saison au PSG, Désiré Doué a remporté la Ligue des champions. Mais l’international français continue de grandir et de prendre de l’ampleur. Le joueur de 20 ans a d’ailleurs avoué avoir vécu quelque chose d’inédit dans sa carrière cette saison. Et cela aurait bien pu coûter cher aux Rouge-et-Bleu.

Désiré Doué n’aurait sans doute pas pu rêver mieux pour une première saison au PSG. Arrivé lors de l’été 2025, l’international français a déjà tout gagné chez les Rouge-et-Bleu. Le joueur de 20 ans a remporté la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions et a été couronné Golden Boy 2025. Mais l’ancien du Stade Rennais continue de grandir cette saison sous les ordres de Luis Enrique. Le milieu offensif a néanmoins avoué avoir vécu quelque chose d’inédit dans sa carrière.

«Ousmane Dembélé a une statistique extraordinaire» au PSG : Pierre Ménès n'en revient toujours pas ! https://t.co/AtzyKW91BP — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

«Ça ne m'était jamais arrivé encore» « C'est une saison en dents de scie à cause de blessure notamment. Je me suis blessé deux fois, ça ne m'était jamais arrivé encore. Donc je suis très content aujourd'hui de pouvoir rejouer en pleine forme, à 100% de mon état physique » a expliqué Désiré Doué dans un entretien accordé à Téléfoot sur TF1.