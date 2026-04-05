Du jamais vu pour Désiré Doué... et ça aurait pu coûter cher au PSG !

Pour sa première saison au PSG, Désiré Doué a remporté la Ligue des champions. Mais l’international français continue de grandir et de prendre de l’ampleur. Le joueur de 20 ans a d’ailleurs avoué avoir vécu quelque chose d’inédit dans sa carrière cette saison. Et cela aurait bien pu coûter cher aux Rouge-et-Bleu.
Désiré Doué n’aurait sans doute pas pu rêver mieux pour une première saison au PSG. Arrivé lors de l’été 2025, l’international français a déjà tout gagné chez les Rouge-et-Bleu. Le joueur de 20 ans a remporté la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions et a été couronné Golden Boy 2025. Mais l’ancien du Stade Rennais continue de grandir cette saison sous les ordres de Luis Enrique. Le milieu offensif a néanmoins avoué avoir vécu quelque chose d’inédit dans sa carrière.
«Ça ne m'était jamais arrivé encore»
« C'est une saison en dents de scie à cause de blessure notamment. Je me suis blessé deux fois, ça ne m'était jamais arrivé encore. Donc je suis très content aujourd'hui de pouvoir rejouer en pleine forme, à 100% de mon état physique » a expliqué Désiré Doué dans un entretien accordé à Téléfoot sur TF1.
Les blessures de Désiré Doué auraient pu être préjudiciables au PSG
Et cela aurait bien pu coûter cher au PSG. Parfois privé de Désiré Doué, mais aussi d’Ousmane Dembélé par moment et de Bradley Barcola, le club de la capitale aurait pu avoir des problèmes surtout lors des grandes échéances en Ligue des champions. Les absences de Désiré Doué auraient pu être préjudiciables aux Rouge-et-Bleu au vu de la trajectoire qu’il a prise ces derniers temps. Finalement, Luis Enrique a toujours su trouver les bonnes solutions aux bons moments. Les pensionnaires de la Ligue 1 sont toujours dans la course sur la scène européenne, et jouera d’ailleurs son quart de finale aller contre Liverpool ce mercredi.