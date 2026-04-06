L'équipe de France a son Cristiano Ronaldo, mais il va bientôt partir !

Amadou Diawara

D'après Bixente Lizarazu, ancien arrière gauche tricolore, l'équipe de France a déniché son Cristiano Ronaldo. En effet, un membre des Bleus travaillerait régulièrement ses abdominaux, faisant 30 à 45 minutes de gainage tous les jours. Toutefois, il ne devrait plus faire long feu avec le groupe de Philippe Diallo.

En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps a décidé de ne pas rempiler avec la FFF. Comme il l'a annoncé lui-même en janvier 2025, le sélectionneur des Bleus va lâcher son poste à la fin de la prochaine Coupe du Monde.

Didier Deschamps à l’OM : La blague lâchée sur La Chaine L’Equipe https://t.co/QB8JWbNpAT — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Deschamps fait 30 à 45 minutes de gainage par jour « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026 pour la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, il faut aussi savoir dire stop. Le plus important, c’est que l’équipe de France reste au sommet, comme elle l’est depuis de nombreuses années », avait déclaré Didier Deschamps, le patron des Bleus, lors d'un entretien accordé à TF1.