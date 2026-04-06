L'équipe de France a son Cristiano Ronaldo, mais il va bientôt partir !

D'après Bixente Lizarazu, ancien arrière gauche tricolore, l'équipe de France a déniché son Cristiano Ronaldo. En effet, un membre des Bleus travaillerait régulièrement ses abdominaux, faisant 30 à 45 minutes de gainage tous les jours. Toutefois, il ne devrait plus faire long feu avec le groupe de Philippe Diallo.
En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps a décidé de ne pas rempiler avec la FFF. Comme il l'a annoncé lui-même en janvier 2025, le sélectionneur des Bleus va lâcher son poste à la fin de la prochaine Coupe du Monde.
Deschamps fait 30 à 45 minutes de gainage par jour
« Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026 pour la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, il faut aussi savoir dire stop. Le plus important, c’est que l’équipe de France reste au sommet, comme elle l’est depuis de nombreuses années », avait déclaré Didier Deschamps, le patron des Bleus, lors d'un entretien accordé à TF1.
«C'est le Cristiano Ronaldo des entraîneurs»
D'après Bixente Lizarazu, l'équipe de France va donc perdre son Cristiano Ronaldo cet été. Comme rapporté par Le Figaro en octobre 2018, Didier Deschamps est un acharné de sport. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France travaillerait quotidiennement ses abdominaux, réalisant 30 à 45 minutes de gainage chaque jour, et ce, même si sa carrière de footballeur professionnelle est terminée. « C’est le Cristiano Ronaldo des entraîneurs », a plaisanté l'ancien arrière gauche des Tricolores. Reste à savoir où va atterrir Didier Deschamps - qui a déjà entrainé l'OM, la Juventus et l'AS Monaco - la saison prochaine.