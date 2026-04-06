Didier Deschamps à l’OM : La blague lâchée sur La Chaine L’Equipe

D’ici quelques mois, Didier Deschamps en aura fini avec l’équipe de France. Après 14 ans à la tête des Bleus, le sélectionneur va quitter ses fonctions. Pour faire quoi ensuite ? L’avenir de Deschamps fait l’objet de certaines discussions en ce moment. C’est ainsi que certains ont ironisé à propos d’un retour sur le banc de l’OM.
Avant de prendre les commandes de l’équipe de France, Didier Deschamps était l’entraîneur de l’OM. Aux commandes du club phocéen de 2009 à 2012, il a permis à la formation olympienne de remporter plusieurs titres. Et si la flamme se ravivait entre Deschamps et l’OM ? Alors que le technicien sera libre d’ici quelques mois, un retour à Marseille fait parler. « Demain s’il y a des nouveaux investisseurs et qu’ils appellent Didier Deschamps, tu ne penses pas qu’il va à l’OM ? Un projet dans lequel il est tête de gondole avec son directeur sportif à lui. C’est un nom qui va revenir à Marseille. S’il y a une restructuration, ce n’est pas déconnant de penser et de l’imaginer », avait notamment reconnu Walid Acherchour.
Un retour à l’OM comme entraîneur ?
De quoi sera alors fait l’avenir de Didier Deschamps ? Il a été question de ce sujet sur le plateau de L’Equipe de Greg dernièrement. C’est ainsi que Benoit Trémoulinas a lui lâché : « Pour moi, ça ne serait pas choquant de voir Deschamps en Arabie saoudite ». Sur le ton de l’humour, Nabil Djellit a alors ajouté : « Sinon, il y a l’OM… ». Didier Deschamps à l’OM ? Grégory Ascher n’y croit pas vraiment : « Ouais je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr qu’il y retourne ». Nabil Djellit a ensuite continué sa blague, provoquant alors les rires sur le plateau de l’émission de La Chaine L’Equipe : « C’est calme, c’est tranquille. En plus, ils ne gardent pas forcément les bons joueurs, Rabiot par exemple il ne l’aura pas ».
Deschamps « dans le dur » à l’OM !
Mais Didier Deschamps pourrait-il vraiment revenir à l’OM ? S’il y a gagné beaucoup de trophées comme entraîneur, il y a également été dans le dur. Ayant côtoyé Deschamps à Marseille, Giom Peltier avait fait savoir : « Je sentais quelqu'un qui était dans le dur, vraiment dans le dur. Je pense pas que c'est lui faire offense de dire que on voyait déjà, il grossissait à vue d'œil de semaine en semaine. Vraiment, on voyait quelqu'un qui était en dépression, qui prenait des pressions de malade de tous les côtés ».