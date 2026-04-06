Didier Deschamps à l’OM : La blague lâchée sur La Chaine L’Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D’ici quelques mois, Didier Deschamps en aura fini avec l’équipe de France. Après 14 ans à la tête des Bleus, le sélectionneur va quitter ses fonctions. Pour faire quoi ensuite ? L’avenir de Deschamps fait l’objet de certaines discussions en ce moment. C’est ainsi que certains ont ironisé à propos d’un retour sur le banc de l’OM.

Avant de prendre les commandes de l’équipe de France, Didier Deschamps était l’entraîneur de l’OM. Aux commandes du club phocéen de 2009 à 2012, il a permis à la formation olympienne de remporter plusieurs titres. Et si la flamme se ravivait entre Deschamps et l’OM ? Alors que le technicien sera libre d’ici quelques mois, un retour à Marseille fait parler. « Demain s’il y a des nouveaux investisseurs et qu’ils appellent Didier Deschamps, tu ne penses pas qu’il va à l’OM ? Un projet dans lequel il est tête de gondole avec son directeur sportif à lui. C’est un nom qui va revenir à Marseille. S’il y a une restructuration, ce n’est pas déconnant de penser et de l’imaginer », avait notamment reconnu Walid Acherchour.

Mercato - OM : Mason Greenwood va partir, la bombe est lâchée à l'étranger ? https://t.co/2kVrkKWeWL — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

Un retour à l’OM comme entraîneur ? De quoi sera alors fait l’avenir de Didier Deschamps ? Il a été question de ce sujet sur le plateau de L’Equipe de Greg dernièrement. C’est ainsi que Benoit Trémoulinas a lui lâché : « Pour moi, ça ne serait pas choquant de voir Deschamps en Arabie saoudite ». Sur le ton de l’humour, Nabil Djellit a alors ajouté : « Sinon, il y a l’OM… ». Didier Deschamps à l’OM ? Grégory Ascher n’y croit pas vraiment : « Ouais je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr qu’il y retourne ». Nabil Djellit a ensuite continué sa blague, provoquant alors les rires sur le plateau de l’émission de La Chaine L’Equipe : « C’est calme, c’est tranquille. En plus, ils ne gardent pas forcément les bons joueurs, Rabiot par exemple il ne l’aura pas ».