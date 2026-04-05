Luis Enrique interpelle Didier Deschamps devant la presse : Un joueur du PSG va tout changer en équipe de France ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse après la victoire du PSG contre Toulouse (3-1), Luis Enrique a encensé plusieurs de ses joueurs, se permettant même d'interpeller Didier Deschamps devant les médias afin de lui donner un conseil concernant un Parisien.

Depuis qu'il est arrivé au PSG, Luis Enrique n'a jamais caché sa volonté d'exploiter au maximum la polyvalence de ses joueurs. Mais ces derniers jours, le technicien espagnol a assuré qu'il voulait encore plus aller en ce sens. « Je pense que c’est mon rêve. C’est de trouver 20 joueurs qui peuvent jouer partout. Pour cela, il faut être généreux. Souvent, un joueur préfère une position. Mais j’aimerais 20 joueurs qui peuvent jouer partout », confiait-il en conférence de presse avant de recevoir Toulouse. Et il a tenu parole.

🚨 Désiré Doué 🇫🇷 : « JE SUIS TRÈS FIER AUJOURD’HUI ! » 🤩



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Luis Enrique interpelle Deschamps pour Doué En effet, lors de la victoire contre Toulouse (3-1), plusieurs joueurs ont évolué à des postes différents. Le plus marquant était sans aucun doute Lucas Beraldo, aligné au milieu de terrain devant la défense ou encore Nuno Mendes qui est entré en jeu en tant qu'ailier gauche. Désiré Doué était également concerné par ces changements. En effet, l'ancien Rennais était aligné au milieu de terrain. Si ce n'est pas la première fois qu'il évolue dans ce secteur de jeu, Désiré Doué était toutefois plus habitué à être aligné dans le trio offensif depuis quelques temps.