Ce que Didier Deschamps ne fera «jamais» sur les réseaux sociaux !

Amadou Diawara

Sélectionneur de l'équipe de France depuis l'été 2012, Didier Deschamps voit ses joueurs poster régulièrement sur les réseaux sociaux. Toutefois, le patron des Bleus n'est pas du tout familier avec ces outils de communication. D'ailleurs, Didier Deschamps a affirmé qu'il y avait une chose qu'il ne ferait jamais sur les réseaux sociaux.

Le 8 juillet 2012, la FFF a officialisé la nomination de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Arrivé pour prendre la succession de Laurent Blanc, le technicien de 57 ans a vu défiler plusieurs générations de joueurs. Et aujourd'hui, la majorité de ses protégés est très active sur les réseaux sociaux. Mais, de son côté, Didier Deschamps n'aime pas du tout ces outils de communication.

Didier Deschamps à l’OM : La blague lâchée sur La Chaine L’Equipe https://t.co/QB8JWbNpAT — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

«Ça ne me viendrait pas à l’idée» Lors d'un entretien accordé au Figaro, Didier Deschamps avait fait passer un message clair sur sa position à propos des réseaux sociaux. « Montrer ce que l’on mange, dire ce que l’on fait sur les réseaux sociaux, ça ne me viendrait pas à l’idée. Je n’ai pas de compte et je n’en aurai jamais », avait pesté le sélectionneur de l'équipe de France dans des propos rapportés en octobre 2018.