Ce que Didier Deschamps ne fera «jamais» sur les réseaux sociaux !

Sélectionneur de l'équipe de France depuis l'été 2012, Didier Deschamps voit ses joueurs poster régulièrement sur les réseaux sociaux. Toutefois, le patron des Bleus n'est pas du tout familier avec ces outils de communication. D'ailleurs, Didier Deschamps a affirmé qu'il y avait une chose qu'il ne ferait jamais sur les réseaux sociaux.
Le 8 juillet 2012, la FFF a officialisé la nomination de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Arrivé pour prendre la succession de Laurent Blanc, le technicien de 57 ans a vu défiler plusieurs générations de joueurs. Et aujourd'hui, la majorité de ses protégés est très active sur les réseaux sociaux. Mais, de son côté, Didier Deschamps n'aime pas du tout ces outils de communication.
«Ça ne me viendrait pas à l’idée»
Lors d'un entretien accordé au Figaro, Didier Deschamps avait fait passer un message clair sur sa position à propos des réseaux sociaux. « Montrer ce que l’on mange, dire ce que l’on fait sur les réseaux sociaux, ça ne me viendrait pas à l’idée. Je n’ai pas de compte et je n’en aurai jamais », avait pesté le sélectionneur de l'équipe de France dans des propos rapportés en octobre 2018.
«Je n’ai pas de compte et je n’en aurai jamais»
En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps a scellé son avenir en équipe de France depuis de longs mois. En effet, le patron tricolore a annoncé qu'il n'allait pas rempiler. Ainsi, Didier Deschamps va lâcher son poste après la Coupe du Monde. « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026 pour la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien », avait-il révélé sur TF1 en janvier 2025.