Daniel Riolo sur M6 : La proposition (inattendue) révélée

Figure de l’After Foot, Daniel Riolo distille ses analyses et ses avis tranchés à la radio. Ses interventions au micro de RMC ne passent généralement pas inaperçues, mais voilà qu’on aurait pu voir l’éditorialiste à la télévision actuellement. En effet, Daniel Riolo a révélé avoir reçu une proposition pour le moins inattendue.
Depuis le 28 mars dernier, les téléspectateurs peuvent retrouver la nouvelle saison de l’émission Les Traitres sur M6. Cette année, le casting est bien chargé et c’est ainsi qu’on peut notamment retrouver Adriana Karembeu, Issa Doumbia, Victoria Abril ou encore Emmanuel Petit. Après Adil Rami lors de la 4ème saison, le champion du monde 98 fait donc partie de cette émission. Et voilà qu’il aurait pu être accompagné par un de ceux qu’il côtoie sur RMC : Daniel Riolo.
« Sur le coup, j’ai dit ‘super, ça va me faire marrer et tout’, puis… »
Le principal intéressé l’a en effet révélé : Daniel Riolo aurait pu faire partie de cette 6ème saison des Traitres, actuellement diffusée sur M6. En effet, à l’occasion de l’After Foot, il a expliqué avoir reçu une proposition pour y participer, ayant finalement décidé de la décliner. « On m’avait proposé de faire cette émission cette année. Mais il faut partir 15 jours, j’ai dit ‘mais ça va pas, je ne vais pas partir 15 jours’. (…) Sur le coup, j’ai dit ‘super, ça va me faire marrer et tout’, puis ils ont donné les dates, mais ça va pas », a annoncé Daniel Riolo.
« Ça fait 25 ans qu’on me demande de participer très régulièrement à pas mal de programmes »
Contrairement à Daniel Riolo, Emmanuel Petit fait donc lui partie du casting de l’émission des Traitres diffusée actuellement sur M6. Et à ce propos, le champion du monde 98 a notamment expliqué pour Ouest France : « Qu’est-ce qui m’a donné envie de participer ? Ça fait 25 ans, depuis la création des émissions de téléréalité, notamment du Loft au début des années 2000, qu’on me demande de participer très régulièrement à pas mal de programmes, en France ou à l’étranger. Danse avec les stars , Fort Boyard, Les Traîtres… Mais par faute de temps, de disponibilité, parce que je voyage énormément, ça m’était impossible dans mon emploi du temps. Et aussi, pour être franc, parce qu’il y a des émissions dans lesquelles je ne me vois pas. Mais Les Traîtres, ça m’a interpellé. J’entendais autour de moi, dans mon entourage professionnel, des gens parler de l’émission, donc j’étais curieux. J’ai demandé leur avis à des proches en qui j’ai une entière confiance, qui sont extrêmement critiques, et ils m’ont dit : « Manu, fais-le, parce que franchement, le programme est super, il est très populaire et en plus ça peut être détonnant et déroutant avec ta personnalité de voir comment tu vas te comporter, notamment avec des jeunes. » Ils m’ont conseillé de le faire parce que ça pouvait être rigolo, comme je fais un peu vieux briscard ».