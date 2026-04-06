Daniel Riolo sur M6 : La proposition (inattendue) révélée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Figure de l’After Foot, Daniel Riolo distille ses analyses et ses avis tranchés à la radio. Ses interventions au micro de RMC ne passent généralement pas inaperçues, mais voilà qu’on aurait pu voir l’éditorialiste à la télévision actuellement. En effet, Daniel Riolo a révélé avoir reçu une proposition pour le moins inattendue.

Depuis le 28 mars dernier, les téléspectateurs peuvent retrouver la nouvelle saison de l’émission Les Traitres sur M6. Cette année, le casting est bien chargé et c’est ainsi qu’on peut notamment retrouver Adriana Karembeu, Issa Doumbia, Victoria Abril ou encore Emmanuel Petit. Après Adil Rami lors de la 4ème saison, le champion du monde 98 fait donc partie de cette émission. Et voilà qu’il aurait pu être accompagné par un de ceux qu’il côtoie sur RMC : Daniel Riolo.

«C’était allé très loin» : Daniel Riolo s’est fait menacer par un collègue chez RMC https://t.co/h0qVVATBbp — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

« Sur le coup, j’ai dit ‘super, ça va me faire marrer et tout’, puis… » Le principal intéressé l’a en effet révélé : Daniel Riolo aurait pu faire partie de cette 6ème saison des Traitres, actuellement diffusée sur M6. En effet, à l’occasion de l’After Foot, il a expliqué avoir reçu une proposition pour y participer, ayant finalement décidé de la décliner. « On m’avait proposé de faire cette émission cette année. Mais il faut partir 15 jours, j’ai dit ‘mais ça va pas, je ne vais pas partir 15 jours’. (…) Sur le coup, j’ai dit ‘super, ça va me faire marrer et tout’, puis ils ont donné les dates, mais ça va pas », a annoncé Daniel Riolo.