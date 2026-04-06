Zinedine Zidane, son choix inattendu en signant à l’étranger : «Je prends de suite»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour débarquer sur le banc de l'équipe de France cet été, Zinedine Zidane va donc pouvoir faire profiter les Bleus de sa longue expérience à l'étranger, et notamment au Real Madrid où il a été joueur puis entraîneur. Zidane avait d'ailleurs opté un choix inattendu lors de son arrivée dans la capitale espagnole, qu'il a justifié en interview...

Les faits remontent à l'été 2001. Après une expérience très convaincante durant cinq saisons dans les rangs de la Juventus Turin, Zinedine Zidane avait décidé de changer d'air pour enfin remporter la Ligue des Champions qui manquait à son palmarès. Le Real Madrid faisait les yeux doux à la star de l'équipe de France, et Zidane avait fini par céder aux sirènes du président Florentino Pérez. Problème : le numéro 10, qu'arborait fièrement le joueur avec les Bleus, n'était plus disponible au Real Madrid.

Zinedine Zidane : «Fils de p*te», quand un joueur du PSG l'a utilisé pour «vendre un livre» ! https://t.co/cuF7Hd6HMl — le10sport (@le10sport) April 4, 2026

Zidane a choisi le chiffre 5 Zinedine Zidane avait donc fait un choix surprenant en optant pour le numéro 5, et il s'en est expliqué dans les colonnes de L'EQUIPE en juin 2022 : « Cinq ans à la Juve, cinq ans au Real… Si un jour, quelqu’un se penche sur la place du chiffre 5 dans ma vie, qu’il creuse, il y a des choses incroyables. J’ai été par exemple impliqué dans cinq victoires en Ligue des champions avec le Real Madrid : une comme joueur (2002), une comme assistant de Carlo (Ancelotti, en 2014) et trois comme entraîneur principal (2016, 2017, 2018). Même dans ma vie de famille, il revient. Quand je vais dans un hôtel, que je suis au 5e étage, je gagne le match. À 99 % ! Il y a des trucs particuliers », indique Zidane.