«On ne lui donnait que 200€» : Quand Kylian Mbappé ne pouvait pas toucher à son salaire !

Amadou Diawara

Depuis qu'il a signé son premier contrat professionnel à l'AS Monaco, Kylian Mbappé gagne très bien sa vie. Interrogée sur la période où son fils était encore mineur, Fayza Lamari a expliqué comment gérait tout son argent, se contentant de lui donner un peu d'argent de poche tous les mois.

Kylian Mbappé a fait ses débuts en tant que footballeur professionnel à l'AS Monaco. Ayant alarmé à la fois le PSG et le Real Madrid, l'international français a choisi de rejoindre le club rouge et bleu lors de l'été 2017. Et après avoir passé sept années à Paris, Kylian Mbappé a migré vers l'Espagne, s'engageant en faveur du club de ses rêves. Alors que son contrat avec le PSG s'est terminé le 30 juin 2024, l'attaquant de 27 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid, et ce, il y a un peu plus d'un an et demi.

Les propos de Kylian Mbappé ne passent pas en Espagne : Une réaction du Real Madrid est réclamée https://t.co/cw2FhtJHuN — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

A 17 ans, Kylian Mbappé avait encore de l'argent de poche « Mon rêve est exaucé. Wow ! C'est incroyable d'être ici. Enfant, je n'avais qu'un seul rêve : jouer au Real Madrid. Aujourd'hui mon rêve est exaucé. Je suis un garçon heureux. Il y a eu plein de rebondissements mais me voici. J'ai un autre rêve à présent, c'est d'être à la hauteur de l'histoire de ce club, le meilleur au monde. C'est une journée unique au-delà de mes attentes, (...) qui me marquera à vie. Tout le monde me dit qu'aucun autre club ne vaut le Real Madrid. Que jouer ici est une expérience unique. Et je voulais vivre ça. Ici tout le monde a la passion du Real. (...) Je suis content de faire partie de la famille du Real. Je ne suis personne encore au Real, je n'ai pas gagné un seul match et recevoir un tel accueil alors que je n'ai encore rien fait ici est incroyable. Merci aux supporters. Je veux les rendre fiers en donnant ma vie pour ce maillot », s'est enflammé Kylian Mbappé après sa signature au Real Madrid.