Mercato - PSG : Un club saoudien s’attaque à Ousmane Dembélé… et les contacts ont déjà commencé !

Alexis Brunet

Depuis trois ans maintenant, Ousmane Dembélé est l’un des joueurs majeurs du PSG. L’attaquant se sent d’ailleurs bien à Paris, avec qui des négociations pour une prolongation de contrat existent, mais un club souhaiterait tout faire capoter. En effet, Al-Hilal, qui vient déjà de s’offrir Crysensio Summerville, aurait entamé des négociations avec les représentants de l’international français.

Pour le moment, le PSG a perdu un gros joueur en attaque avec le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Ce chiffre devrait augmenter rapidement, car le transfert de Kang-in Lee à l’Atlético de Madrid serait imminent. On parle aussi d’un départ possible pour Randal Kolo Muani et Bradley Barcola, mais un élément majeur du projet parisien pourrait également mettre les voiles cet été.

Al-Hilal s’attaque à Ousmane Dembélé Arrivé en 2023 au PSG en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé s’est imposé à Paris comme l’un des meilleurs joueurs du monde, en témoigne son Ballon d’or glané la saison dernière. Le Français s’éclate sous les ordres de Luis Enrique, mais son aventure parisienne pourrait s’arrêter cet été. En effet, selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, Al-Hilal aimerait beaucoup s’offrir le joueur de 29 ans et aurait dans ce sens eu des contacts avec les représentants de l’attaquant. De son côté, le PSG espère prolonger Dembélé qui est sous contrat jusqu’en juin 2028.