«Bien meilleur que Lewandowski», il va signer au PSG dans les prochains jours ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG souhaite se renforcer dans le secteur offensif notamment dans l'optique de compenser le départ de Gonçalo Ramos. Dans cette optique, la piste menant à Ferran Torres a circulé ces derniers jours et un journaliste espagnol souligne à quel point l'attaquant espagnol a marqué les esprits en se montrant «bien meilleur que Lewandowski».

A la recherche d'un nouvel avant-centre pour remplacer Gonçalo Ramos qui a rejoint l'AC Milan cet été, le PSG a ciblé Ferran Torres dont le contrat s'achève en 2027. Et selon Nil Solà, l'attaquant du FC Barcelone estime même avoir réalisé une meilleure saison que Robert Lewandowski.

«Ferran estime qu’il a été bien meilleur que Lewandowski» « Ferran estime qu’il a été bien meilleur que Lewandowski jusqu’en janvier, mais Flick a décidé de le mettre sur le banc. Depuis lors, il est resté trois mois sans marquer », lance-t-il au micro d'El Larguero sur La Cadena SER, avant que le journaliste de AS Andrès Onrubia n'en rajoute une couche. « Luis Enrique apprécie énormément sa polyvalence et, d'ailleurs, pendant cette Coupe du monde, l'entraîneur asturien et Ferran lui-même ont eu une conversation téléphonique au cours de laquelle Luis Enrique lui a fait savoir qu'il souhaitait compter sur lui la saison prochaine », estime-t-il à son tour.