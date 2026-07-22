«Bien meilleur que Lewandowski», il va signer au PSG dans les prochains jours ?

Cet été, le PSG souhaite se renforcer dans le secteur offensif notamment dans l'optique de compenser le départ de Gonçalo Ramos. Dans cette optique, la piste menant à Ferran Torres a circulé ces derniers jours et un journaliste espagnol souligne à quel point l'attaquant espagnol a marqué les esprits en se montrant «bien meilleur que Lewandowski».
A la recherche d'un nouvel avant-centre pour remplacer Gonçalo Ramos qui a rejoint l'AC Milan cet été, le PSG a ciblé Ferran Torres dont le contrat s'achève en 2027. Et selon Nil Solà, l'attaquant du FC Barcelone estime même avoir réalisé une meilleure saison que Robert Lewandowski.
«Ferran estime qu’il a été bien meilleur que Lewandowski»
« Ferran estime qu’il a été bien meilleur que Lewandowski jusqu’en janvier, mais Flick a décidé de le mettre sur le banc. Depuis lors, il est resté trois mois sans marquer », lance-t-il au micro d'El Larguero sur La Cadena SER, avant que le journaliste de AS Andrès Onrubia n'en rajoute une couche. « Luis Enrique apprécie énormément sa polyvalence et, d'ailleurs, pendant cette Coupe du monde, l'entraîneur asturien et Ferran lui-même ont eu une conversation téléphonique au cours de laquelle Luis Enrique lui a fait savoir qu'il souhaitait compter sur lui la saison prochaine », estime-t-il à son tour.
Le prix de Ferran Torres va grimper en flèche ?
Enfin, Marcos Lopez, autre journaliste espagnol, y va également de ses informations, insistant notamment sur le fait que le prix de Ferran Torres risque de grimper compte tenu de son but en finale de la Coupe du monde. « Soit ils prolongent le contrat du joueur, soit ils doivent le vendre. Sa valeur a augmenté de manière extraordinaire et, si quelqu’un souhaite désormais recruter Ferran Torres, le Barça peut faire valoir qu’il tente de recruter le joueur qui a offert à l’Espagne sa deuxième étoile. Et cela a un coût. Si avant, c’était 30 ou 40 millions, aujourd’hui, c’est bien plus », assure-t-il lui aussi auprès de La Cadena SER.