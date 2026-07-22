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«Bien meilleur que Lewandowski», il va signer au PSG dans les prochains jours ?

«Bien meilleur que Lewandowski», il va signer au PSG dans les prochains jours ?
Arthur Montagne -
Journaliste
Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG souhaite se renforcer dans le secteur offensif notamment dans l'optique de compenser le départ de Gonçalo Ramos. Dans cette optique, la piste menant à Ferran Torres a circulé ces derniers jours et un journaliste espagnol souligne à quel point l'attaquant espagnol a marqué les esprits en se montrant «bien meilleur que Lewandowski».

A la recherche d'un nouvel avant-centre pour remplacer Gonçalo Ramos qui a rejoint l'AC Milan cet été, le PSG a ciblé Ferran Torres dont le contrat s'achève en 2027. Et selon Nil Solà, l'attaquant du FC Barcelone estime même avoir réalisé une meilleure saison que Robert Lewandowski.

«Ferran estime qu’il a été bien meilleur que Lewandowski»

« Ferran estime qu’il a été bien meilleur que Lewandowski jusqu’en janvier, mais Flick a décidé de le mettre sur le banc. Depuis lors, il est resté trois mois sans marquer », lance-t-il au micro d'El Larguero sur La Cadena SER, avant que le journaliste de AS Andrès Onrubia n'en rajoute une couche. « Luis Enrique apprécie énormément sa polyvalence et, d'ailleurs, pendant cette Coupe du monde, l'entraîneur asturien et Ferran lui-même ont eu une conversation téléphonique au cours de laquelle Luis Enrique lui a fait savoir qu'il souhaitait compter sur lui la saison prochaine », estime-t-il à son tour.

Le prix de Ferran Torres va grimper en flèche ?

Enfin, Marcos Lopez, autre journaliste espagnol, y va également de ses informations, insistant notamment sur le fait que le prix de Ferran Torres risque de grimper compte tenu de son but en finale de la Coupe du monde. « Soit ils prolongent le contrat du joueur, soit ils doivent le vendre. Sa valeur a augmenté de manière extraordinaire et, si quelqu’un souhaite désormais recruter Ferran Torres, le Barça peut faire valoir qu’il tente de recruter le joueur qui a offert à l’Espagne sa deuxième étoile. Et cela a un coût. Si avant, c’était 30 ou 40 millions, aujourd’hui, c’est bien plus », assure-t-il lui aussi auprès de La Cadena SER.

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