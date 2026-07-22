«Il m'a tellement chambré quand je suis arrivé à Lyon» : Mathieu Valbuena a été très surpris de voir Bruno Genesio débarquer à l'OM

Alexis Brunet

Après le mandat raté d’Habib Beye, l’OM a décidé de faire confiance à Bruno Genesio pour retrouver les sommets de la Ligue 1. Alors qu’il a côtoyé le technicien français du côté de l’OL, Mathieu Valbuena ne s’imaginait pas une seule seconde le voir débarquer à Marseille, notamment car Genesio l’avait bien chambré lors de son arrivée à Lyon alors qu’il était passé par le club phocéen.

Pour le moment, l’OM n’a pas lancé son mercato, du moins dans le sens des arrivées. Mason Greenwood, Bilal Nadir, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré sont partis, mais le club phocéen n’a recruté personne. Cela s’explique par les difficultés financières que rencontrent les Olympiens et qui les forcent à d’abord vendre massivement. Dans tout ce marasme, Marseille peut toutefois compter sur un organigramme au complet.

Genesio a pris en main l’OM Avec le départ de Pablo Longoria, l’OM se cherchait un nouveau président et Frank McCourt a décidé de nommer Stéphane Richard. Après, il a fallu dégoter un nouveau directeur sportif car Medhi Benatia a lui aussi décidé de claquer la porte. Finalement, le club phocéen a misé sur Grégory Lorenzi qui a quitté Brest et ce dernier a convaincu Bruno Genesio de prendre en main le projet marseillais. L’ancien technicien du LOSC a remplacé Habib Beye qui n’a pas donné du tout satisfaction et il aura la lourde tâche de remettre l’OM sur pied, lui qui a fini cinquième la saison dernière.