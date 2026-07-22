«Il m'a tellement chambré quand je suis arrivé à Lyon» : Mathieu Valbuena a été très surpris de voir Bruno Genesio débarquer à l'OM

Après le mandat raté d’Habib Beye, l’OM a décidé de faire confiance à Bruno Genesio pour retrouver les sommets de la Ligue 1. Alors qu’il a côtoyé le technicien français du côté de l’OL, Mathieu Valbuena ne s’imaginait pas une seule seconde le voir débarquer à Marseille, notamment car Genesio l’avait bien chambré lors de son arrivée à Lyon alors qu’il était passé par le club phocéen.
Pour le moment, l’OM n’a pas lancé son mercato, du moins dans le sens des arrivées. Mason Greenwood, Bilal Nadir, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré sont partis, mais le club phocéen n’a recruté personne. Cela s’explique par les difficultés financières que rencontrent les Olympiens et qui les forcent à d’abord vendre massivement. Dans tout ce marasme, Marseille peut toutefois compter sur un organigramme au complet.
Genesio a pris en main l’OM
Avec le départ de Pablo Longoria, l’OM se cherchait un nouveau président et Frank McCourt a décidé de nommer Stéphane Richard. Après, il a fallu dégoter un nouveau directeur sportif car Medhi Benatia a lui aussi décidé de claquer la porte. Finalement, le club phocéen a misé sur Grégory Lorenzi qui a quitté Brest et ce dernier a convaincu Bruno Genesio de prendre en main le projet marseillais. L’ancien technicien du LOSC a remplacé Habib Beye qui n’a pas donné du tout satisfaction et il aura la lourde tâche de remettre l’OM sur pied, lui qui a fini cinquième la saison dernière.
Valbuena ne s’attendait pas du tout à voir Genesio à l’OM
Ancien joueur de Bruno Genesio lorsqu’il évoluait à l’OL entre 2015 et 2017, Mathieu Valbuena a été interrogé par L’Équipe sur son ancien entraîneur. Ce dernier le voit réussir à l’OM, mais il était très loin de l’imaginer rejoindre Marseille. « Je n'aurais jamais imaginé qu'il signe un jour à l'OM, lui, le Lyonnais ! Il m'a tellement chambré quand je suis arrivé à Lyon que j'ai le droit à mon tour. Bruno connaît très bien la Ligue 1, j'ai adoré travailler avec lui, j'ai le souvenir de super causeries. Il va aussi apporter de la sérénité. C'est quelqu'un de très humble, de très simple, dans le bon sens, je suis persuadé qu'il a les compétences pour réussir. »