Mercato : Un Champion du monde pour 0€, la nouvelle piste de l’OM

Axel Cornic

La saison de Ligue 1 commence dans un mois et il reste encore beaucoup de travail à l'Olympique de Marseille, qui a surtout vendu en cette première partie de mercato. Et une nouvelle piste assez surprenante a fuité ces dernières heures, avec les dirigeants marseillais qui viseraient tout simplement un Champion du monde 2018.

C'est le début d'une nouvelle ère à Marseille. Dès son intronisation officielle, la nouvelle direction de l'OM a clairement expliqué vouloir couper avec les folies de la présidence Pablo Longoria. La première mission est de baisser drastiquement la masse salariale et cela a déjà commencé, avec le départ de plusieurs joueurs.

Ça bouge à l'OM, mais... Ces dernières semaines on a en effet vu Mason Greenwood ou encore Pierre-Emerick Aubameyang quitter l'OM, avec également Hamed Junior Traoré qui a été prêté au Genoa. Il ne faut toutefois pas seulement penser aux ventes, puisque le club phocéen souhaite tout de même performer sur le terrain avec notamment l'arrivée de Bruno Genesio au poste d'entraineur. L'ancien du LOSC a bien l'intention d'ouvrir un cycle gagnant à Marseille, mais pour cela il aura besoin de quelques recrues importantes.