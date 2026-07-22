Mercato : Un Champion du monde pour 0€, la nouvelle piste de l’OM

La saison de Ligue 1 commence dans un mois et il reste encore beaucoup de travail à l'Olympique de Marseille, qui a surtout vendu en cette première partie de mercato. Et une nouvelle piste assez surprenante a fuité ces dernières heures, avec les dirigeants marseillais qui viseraient tout simplement un Champion du monde 2018.
C'est le début d'une nouvelle ère à Marseille. Dès son intronisation officielle, la nouvelle direction de l'OM a clairement expliqué vouloir couper avec les folies de la présidence Pablo Longoria. La première mission est de baisser drastiquement la masse salariale et cela a déjà commencé, avec le départ de plusieurs joueurs.
Ça bouge à l'OM, mais...
Ces dernières semaines on a en effet vu Mason Greenwood ou encore Pierre-Emerick Aubameyang quitter l'OM, avec également Hamed Junior Traoré qui a été prêté au Genoa. Il ne faut toutefois pas seulement penser aux ventes, puisque le club phocéen souhaite tout de même performer sur le terrain avec notamment l'arrivée de Bruno Genesio au poste d'entraineur. L'ancien du LOSC a bien l'intention d'ouvrir un cycle gagnant à Marseille, mais pour cela il aura besoin de quelques recrues importantes.
Libre, Djibril Sidibé tente les Marseillais
Recruter moins, mais recruter malin, voici donc la nouvelle mission de l'OM pour les semaines à venir. Plusieurs pistes ont déjà été évoquées, comme celle menant à Memphis Depay, qui semble toutefois être beaucoup trop cher. Une nouvelle nous est livrée ce mardi, puisque RMC Sport annonce que Marseille serait sur les races de Djibril Sidibé, latéral droit de 33 ans. Le contrat qui le liait au TFC s'est terminé le 30 juin dernier et il est donc actuellement libre, ce qui est déjà un très bon point. Champion du monde 2018 avec l'équipe de France, il possède également une très grosse expérience nationale et internationale, ce qui pourrait aider un Bruno Genesio à la recherche de nouveaux leaders pour son équipe.