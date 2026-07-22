Mercato : Le PSG a lâché l'affaire pour son transfert, mais ce joueur rêve toujours de venir à Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cité parmi les cibles du PSG ces derniers mois, Alexey Batrakov n’entre plus dans les plans de Luis Campos. De son côté, le milieu offensif du Lokomotiv Moscou espère toujours avoir la chance de vivre un jour dans la capitale française qu’il affectionne tant.

Pendant un temps, son transfert dans la capitale semblait en bonne voie. Auteur de 17 buts et 12 passes avec le Lokomotiv Moscou la saison dernière, Alexey Batrakov avait retenu l’attention du PSG, qui a finalement décidé d’explorer d’autres pistes pour se renforcer comme l’annonçait le mois dernier Olivier Tallaron, journaliste à Canal +. Le milieu offensif russe n’a pas pour autant tiré un trait sur l’idée de venir vivre à Paris.

« J’aimerais bien vivre à Paris » « Probablement, oui. Peut-être que Paris se révélera alors sous un autre angle pour moi, peut-être que vivre là-bas sera un peu plus difficile. Venir quelques jours, flâner, c’est une chose, y vivre, c’en est une autre. Mais j’aimerais bien », a révélé le joueur de 21 ans dans un entretien accordé au média russe Championat.