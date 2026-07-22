Mercato : Le PSG a lâché l'affaire pour son transfert, mais ce joueur rêve toujours de venir à Paris !

Cité parmi les cibles du PSG ces derniers mois, Alexey Batrakov n’entre plus dans les plans de Luis Campos. De son côté, le milieu offensif du Lokomotiv Moscou espère toujours avoir la chance de vivre un jour dans la capitale française qu’il affectionne tant.
Pendant un temps, son transfert dans la capitale semblait en bonne voie. Auteur de 17 buts et 12 passes avec le Lokomotiv Moscou la saison dernière, Alexey Batrakov avait retenu l’attention du PSG, qui a finalement décidé d’explorer d’autres pistes pour se renforcer comme l’annonçait le mois dernier Olivier Tallaron, journaliste à Canal +. Le milieu offensif russe n’a pas pour autant tiré un trait sur l’idée de venir vivre à Paris.
« J’aimerais bien vivre à Paris »
« Probablement, oui. Peut-être que Paris se révélera alors sous un autre angle pour moi, peut-être que vivre là-bas sera un peu plus difficile. Venir quelques jours, flâner, c’est une chose, y vivre, c’en est une autre. Mais j’aimerais bien », a révélé le joueur de 21 ans dans un entretien accordé au média russe Championat.
Alexey Batrakov dithyrambique envers la ville de Paris
Alexey Batrakov a une attache particulière avec la capitale française, où il a fait sa demande en mariage un peu plus tôt dans l’année. « La première fois, nous n'y étions restés que quelques jours, mais nous avions ensuite décidé de prolonger notre séjour pour admirer l'architecture. C'est à ce moment-là que je t'ai fait ma demande. Nous pensions préférer Barcelone, car nous n'avions pas entendu beaucoup de bien de Paris. Mais finalement, nous avons encore plus aimé la ville, alors nous avons décidé d'y retourner », a-t-il ajouté, avant de préciser ce qu’il affectionne tant à Paris : « L'architecture, l'histoire et tout simplement la beauté de la ville et sa gastronomie. Nous voulions aller au Louvre, mais les longues files d'attente nous ont découragés. Nous avons donc décidé de flâner principalement dans la ville. Paris vous happe par sa beauté, ses bâtiments, ses rues. Cette ville figure sur notre liste de voyages incontournables. Lors de mon premier séjour à Paris, j'ai découvert par hasard un restaurant sur ma carte. Il offrait une vue sur la Tour Eiffel. Une serveuse russophone nous a emmenés sur la terrasse où nous avons pris des photos. Et quand j'ai décidé de faire ma demande, j'ai compris : c'est l'endroit idéal. »