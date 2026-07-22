Maghnes Akliouche : Le PSG active un plan B que personne n'a vu venir !

Bien que le transfert de Maghnes Akliouche semble en excellente voie, le PSG a toujours plusieurs options en cas de retournement de situation. Ainsi, d'après la presse italienne, Charles De Ketelaere serait le plan B de Luis Campos dans ce dossier.
Le mercato du PSG devrait connaître un sérieux coup d'accélérateur dans les prochains jours. Et pour cause, la Coupe du monde s'est achevée, et la reprise de l'entraînement approche à grands pas. Dans cette optique, Lucas Digne devrait lancer le mercato du PSG avant quelques renforts offensifs à l'image de Maghnes Akliouche qui semble être l'une des priorités de Luis Enrique et Luis Campos.
Charles De Ketelaere en plan B ?
Néanmoins, comme un transfert n'est jamais acté avant que toutes les signatures ne soient apposées sur les documents, le PSG conserver d'autres options sur le mercato. C'est ainsi que selon les informations du Corriere della Sera, Charles De Ketelaere serait le plan B en cas d'échec du transfert de Maghnes Akliouche. Egalement convoité en Premier League et par le Bayern Munich, l'international belge est l'une des rares satisfactions des Diables Rouges durant la Coupe du monde. Son prix a été fixé à 50M€ par l'Atalanta.
Le transfert d'Akliouche en très bonne voie
Néanmoins, le transfert de Maghnes Akliouche reste en excellente voie comme l'a récemment confirmé Fabrizio Romano : « Il est jeune, talentueux et de nombreux clubs de Premier League le veulent. Mais le PSG mène la course à sa signature. Le PSG pousse pour le recruter et a déjà trouvé un accord avec le joueur. Tout est bouclé entre Akliouche et le PSG. Le contrat est prêt. Il a été très clair sur le fait qu'il veut signer au PSG et il en a parlé avec ses coéquipiers pendant la Coupe du monde. Le message est clair et il n'y a pas de doute. »