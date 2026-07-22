Maghnes Akliouche : Le PSG active un plan B que personne n'a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le transfert de Maghnes Akliouche semble en excellente voie, le PSG a toujours plusieurs options en cas de retournement de situation. Ainsi, d'après la presse italienne, Charles De Ketelaere serait le plan B de Luis Campos dans ce dossier.

Le mercato du PSG devrait connaître un sérieux coup d'accélérateur dans les prochains jours. Et pour cause, la Coupe du monde s'est achevée, et la reprise de l'entraînement approche à grands pas. Dans cette optique, Lucas Digne devrait lancer le mercato du PSG avant quelques renforts offensifs à l'image de Maghnes Akliouche qui semble être l'une des priorités de Luis Enrique et Luis Campos.

Charles De Ketelaere en plan B ? Néanmoins, comme un transfert n'est jamais acté avant que toutes les signatures ne soient apposées sur les documents, le PSG conserver d'autres options sur le mercato. C'est ainsi que selon les informations du Corriere della Sera, Charles De Ketelaere serait le plan B en cas d'échec du transfert de Maghnes Akliouche. Egalement convoité en Premier League et par le Bayern Munich, l'international belge est l'une des rares satisfactions des Diables Rouges durant la Coupe du monde. Son prix a été fixé à 50M€ par l'Atalanta.