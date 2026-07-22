«C’est la fin de mon aventure», l’OM a perdu un joueur qui boucle son transfert à l’étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Miné par des finances qui sont au plus mal, l'OM est donc surtout obligé de dégraisser en cette période de mercato estival. Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ont notamment quitté le club phocéen, au même titre que Bilal Nadir qui était arrivé en fin de contrat. Et le jeune milieu de terrain de 22 ans vient de boucler son transfert dans son prochain club...

Encadré de très près par la DNCG ainsi que par l'UEFA, l'OM a les mains liées en cette période de mercato estival et doit surtout dégraisser en masse avant de se pencher sur son recrutement. C'est la raison pour laquelle plusieurs salaires importants du vestiaires comme Benjamin Pavard (fin de prêt), Pierre-Emerick Aubameyang (La Corogne) ou encore Mason Greenwood (Fenerbahçe) n'ont pas été retenus par le club phocéen cet été. C'est également le cas de Bilal Nadir (22 ans), qui était arrivé en fin de contrat avec l'OM fin juin, et qui a donc décidé de partir libre.

Bilal Nadir a déjà fait ses adieux à l'OM Le 1er juillet dernier, Nadir a pris la parole sur son compte Instagram pour officialiser son départ de l'OM : « Ce post marque la fin de mon aventure marseillaise. Après cinq années passées au club durant lesquelles j’ai connu des hauts et des bas avec une intensité indescriptible. Je voudrais remercier toutes les personnes et les personnes de l’ombre que l’on oublie avec qui j’ai eu le plaisir de travailler au centre de formation comme chez le groupe professionnel , les joueurs auprès desquels j’ai été chanceux d’évoluer et d’apprendre , grands aussi bien par le talent que par le côté humain. Enfin aux supporters marseillais qui m’ont soutenus tout au long de mon passage , votre passion votre chaleur , cette fierté , pour ces valeurs je voudrais vous remercier pour ces moments et ambiances gravées dans ma mémoire , ce fut un plaisir de les avoir vécues ici avec vous. Merci Marseille, Merci l’Olympique de Marseille », a indiqué le jeune milieu de terrain marocain. Et Bilal Nadir a enfin trouvé son nouveau point de chute.