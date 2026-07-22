Les discussions s'accélèrent : L'OM va vendre un autre gros nom de son effectif ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est pas une surprise, l'OM doit vendre cet été et cela passera par plusieurs départs importants. Ceux de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang confirment d'ailleurs cette tendance. Et ce n'est peut-être pas terminé puisque Nayef Aguerd pourrait suivre dans les prochains jours.

Après avoir manqué la qualification pour la Ligue des champions, l'OM se retrouve en danger sur le plan économique. Sanctionné par l'UEFA, le club phocéen a également vu la DNCG encadrer sa masse salariale. Dans cette optique, il n'existe pas d'autres solutions que vendre des joueurs. « Certains joueurs cadres de l’équipe vont partir, il faut s’y attendre », confiait d'ailleurs Stéphane Richard il y a quelques jours. Une tendance qui s'est confirmée avec les départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais ce n'est peut-être pas terminé.

Aguerd sur le départ ? Ainsi, selon les informations de La Provence, Grégory Lorenzi est actuellement à la manœuvre en coulisses afin de poursuivre l'opération dégraissage déjà bien lancée. Et cela pourrait aboutir au départ d'un autre joueur important de l'effectif de l'OM à savoir Nayef Aguerd dont « le sujet est récemment revenu sur le tapis pour un éventuel départ », explique le quotidien régional dans son édition du jour. Il faut dire que le défenseur marocain possède une valeur marchande intéressante qui peut faire rentrer une belle somme dans les caisses de l'OM.