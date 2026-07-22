Mercato : Un club met en place une clause à 100M€ pour bloquer le PSG !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs années, le PSG se montre très intéressé par les talents brésiliens à l’image de Lucas Beraldo ou bien Gabriel Moscardo qui ont rejoint Paris dernièrement. Le club de la capitale aurait maintenant des vues sur João França, jeune attaquant de 16 ans évoluant à Palmeiras. Ce dernier aurait été observé à plusieurs reprises par le double champion d’Europe, mais sa formation lui aurait fait signer un contrat avec une clause anti-PSG.

Avec Luis Campos à sa tête, le PSG possède l’un des meilleurs dénicheurs de talents. Le Portugais l’a prouvé à plusieurs reprises dans toutes les formations dans lesquelles il est passé et il y a un pays qu’il apprécie particulièrement pour trouver les futurs cracks du football mondial : le Brésil. À l’hiver 2024, il avait notamment mis la main sur Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Si le premier pari a été concluant, ce n’est pour le moment pas le cas pour le second qui vient d’être prêté une troisième fois d’affilée.

Palmeiras a mis en place une clause anti-PSG Si Lucas Beraldo avait été repéré à São Paulo et Gabriel Moscardo au Corinthians, Luis Campos aurait cette fois un œil du côté de Palmeiras. Selon Globoesporte, le PSG aurait observé à plusieurs reprises João França, jeune attaquant de 16 ans. La formation auriverde aurait d’ailleurs pris les devants pour protéger son crack en lui faisant signer un premier contrat professionnel de trois ans, tout en insérant une clause libératoire anti-PSG d’un montant de 100M€. Si le club de la capitale veut vraiment s’offrir João França, il devra donc y mettre le prix.