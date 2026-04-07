Un futur Ballon d’Or en équipe de France après Dembélé ? (et ce n’est pas Kylian Mbappé)

Après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane et Karim Benzema, Ousmane Dembélé est devenu au mois de septembre dernier le sixième joueur français de l’histoire à être sacré Ballon d’Or. La question est de savoir quel pourrait être le prochain. Si on peut penser à Kylian Mbappé, un joueur de l’équipe de France voit un autre de ses compatriotes le remporter.
Auteur d’une deuxième partie de saison dernière exceptionnelle marquée par la victoire du PSG en Ligue des champions, Ousmane Dembélé a logiquement été récompensé en remportant le 69e Ballon d’Or au mois de septembre. L’attaquant âgé de 28 ans est devenu le sixième joueur français de l’histoire à être sacré, après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022).
Upamecano voit Olise devenir Ballon d’Or
Qui serait susceptible de devenir le septième ? Le premier auquel on peut penser est logiquement Kylian Mbappé, mais pour Dayot Upamecano, il y a un autre prétendant. Dans un entretien accordé à Canal+, le défenseur a encensé son coéquipier Michael Olise, avec lequel il joue en équipe de France et au Bayern Munich, et qu’il voit remporter le Ballon d’Or à l’avenir.
« S’il continue à rester le mec qu’il est aujourd’hui, il va devenir une légende »
« Il peut faire la différence à tout moment. Je le vois à l’entraînement tous les jours. Je dois défendre sur lui malheureusement à l’entraînement, donc ça pique. Mais ça pique aussi pour lui (rire). Donc ça pique pour nous deux on va dire. Mais franchement, c’est un joueur incroyable, je le vois, je vois à quel point il a faim. C’est quelqu’un qui me ressemble beaucoup en dehors du terrain. Parce que c’est un bosseur. S’il continue à rester le mec qu’il est aujourd’hui, il va devenir une légende. Ballon d’Or potentiel ? Ouais. Dans le futur oui », a déclaré Dayot Upamecano.