Un futur Ballon d’Or en équipe de France après Dembélé ? (et ce n’est pas Kylian Mbappé)

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane et Karim Benzema, Ousmane Dembélé est devenu au mois de septembre dernier le sixième joueur français de l’histoire à être sacré Ballon d’Or. La question est de savoir quel pourrait être le prochain. Si on peut penser à Kylian Mbappé, un joueur de l’équipe de France voit un autre de ses compatriotes le remporter.

Auteur d’une deuxième partie de saison dernière exceptionnelle marquée par la victoire du PSG en Ligue des champions, Ousmane Dembélé a logiquement été récompensé en remportant le 69e Ballon d’Or au mois de septembre. L’attaquant âgé de 28 ans est devenu le sixième joueur français de l’histoire à être sacré, après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022).

"Olise, ça peut devenir une légende" 💫



Upamecano loue le talent de son compatriote mais peut-il être décisif ce soir ? Interview complète à retrouver dans le CCC ce soir 🤩#UCL | #RMABAY pic.twitter.com/zZtbY4VSmU — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 7, 2026

Upamecano voit Olise devenir Ballon d’Or Qui serait susceptible de devenir le septième ? Le premier auquel on peut penser est logiquement Kylian Mbappé, mais pour Dayot Upamecano, il y a un autre prétendant. Dans un entretien accordé à Canal+, le défenseur a encensé son coéquipier Michael Olise, avec lequel il joue en équipe de France et au Bayern Munich, et qu’il voit remporter le Ballon d’Or à l’avenir.