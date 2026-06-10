Mercato - PSG : La question d’argent qui rend possible le transfert d’un attaquant ?

Pierrick Levallet

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG devrait vivre un mercato assez animé. Quelques joueurs pourraient notamment quitter le navire cet été, à l’instar de Kang-In Lee. L’Atlético de Madrid serait intéressé par les services du joueur de 25 ans. Et une question marketing rendrait son arrivée dans la capitale espagnole tout-à-fait possible.

Le PSG devrait très certainement vivre un été agité sur le mercato. Après son second sacre consécutif en Ligue des champions, le club de la capitale peut se consacrer pleinement à son recrutement. Mais dans le même temps, quelques joueurs pourraient quitter le navire. Kang-In Lee pourrait notamment faire ses valises. À 25 ans, l’international sud-coréen estimerait qu’il est temps pour lui de changer d’air après trois saisons passées chez les Rouge-et-Bleu.

Kang-In Lee à l'Atlético de Madrid pour son aspect marketing ? D’après les informations de Mundo Deportivo, l’Atlético de Madrid serait intéressé par ses services. Diego Simeone apprécierait son profil polyvalent, Kang-In Lee étant capable de jouer en tant que second attaquant ou sur les deux ailes. Les Colchoneros garderaient d’ailleurs un œil sur le PSG depuis un bon moment maintenant. Mais au-delà de l’aspect sportif, la question marketing rendrait également possible le transfert de Kang-In Lee. Ce dernier est une véritable idole dans son pays. Son transfert dans la capitale espagnole ouvrirait donc les portes du marché asiatique à l’Atlético de Madrid, ce qui pourrait lui rapporter un joli chèque.