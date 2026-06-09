Un joueur affole le mercato : L'OM est dans le coup !

Axel Cornic

Le mercato estival ouvrira officiellement ses portes dans quelques jours et l’Olympique de Marseille va sans aucun doute être un acteur très important. D’énormes changements semblent en effet se préparer, avec notamment le transfert de la star de l’attaque, Mason Greenwood.

Après une saison catastrophique, l’OM doit tout reconstruire et après une toute nouvelle direction, c’est au tour de l’équipe de connaitre des changements en profondeur. Plusieurs stars sont en effet annoncées sur le départ avant le début du mercato, mais la première à faire ses valises pourrait bien être Mason Greenwood, que l’on annonce avec insistance du côté de l’AS Roma.

Greenwood à la Roma... Depuis quelques jours, la presse italienne s’emballe autour de l’arrivée de l’Anglais, qui serait la grande priorité de l’entraineur Gian Piero Gasperini. Il Corriere dello Sport a notamment annoncé qu’un accord aurait déjà été trouvé sur un contrat de cinq ans, avec Greenwood qui devrait toucher un salaire autour des 4M€ par an, soit autant qu’à Marseille. Mais les discussions entre les deux clubs bloqueraient sur le montant de l’indemnité de transfert, puisque l’OM réclamerait entre 50 et 55M€, alors que l’AS Roma ne serait pas disposée à aller au-delà de 40M€ pour le moment, hors éventuels bonus.