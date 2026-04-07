«Je ne dois pas y être», la grande révélation de Zidane sur l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant d'être très probablement nommé au poste de sélectionneur de l'équipe de France pour prendre la suite de Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane s'était confié il y a quelques années en interview sur sa toute première expérience avec les Bleus, en 1994. Et il avouait d'ailleurs qu'il ne devait pas faire partie de l'équipe à ce moment-là...

En juin 2022, alors qu'il fêtait ses 50 ans, Zinedine Zidane accordait un large entretien à L'EQUIPE dans lequel il faisait certaines révélations croustillantes au sujet de sa vie d'homme et de sa vie d'ancien footballeur. L'ancien coach du Real Madrid, pressenti pour devenir sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, racontait notamment sa toute première sélection avec les Bleus en 1994, alors qu'il remplaçait un élément offensif au pied levé.

Zinedine Zidane : On l'a éloigné d'une arrivée à l’OM, les raisons du rendez-vous manqué dévoilées https://t.co/d4B95w9lCx — le10sport (@le10sport) April 2, 2026

Zidane appelé pour remplacer Djorkaeff « Le 17 août 1994 contre la République tchèque (2-2, en amical). Mais je ne dois pas y être… Youri (Djorkaeff) se blesse. Et comme le match est à Bordeaux, Aimé Jacquet m’appelle pour des raisons pratiques. Je suis sur place. Mais je savais aussi que j’étais déjà dans sa tête. C’était l’occasion de me voir. Il y a plein d’anecdotes qui me reviennent en parlant de cette sélection », confie Zinedine Zidane, qui a rapidement accroché avec les autres membres de cette équipe de France de l'époque.