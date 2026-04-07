Kylian Mbappé - Une vidéo déclenche la polémique : Cyril Hanouna a «l’explication» !

Lors du dernier match de l’équipe de France face à la Colombie (3-1), une vidéo partagée sur les réseaux a déclenché des critiques envers Kylian Mbappé. Dans son émission « Tout beau, tout neuf », Cyril Hanouna a dévoilé ce qui était, selon lui, l’explication et qui « excuse » le capitaine des Bleus.
En préparation de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France était en repérage aux États-Unis lors de la dernière trêve internationale, avec deux matchs amicaux au programme. D’abord à Boston face au Brésil (2-1), puis à Washington contre la Colombie (3-1). Pour cette deuxième rencontre, Didier Deschamps avait choisi de largement remanier son équipe, mettant notamment Kylian Mbappé sur le banc au coup d’envoi.
« J’ai l’explication sur ce qu’il s’est passé en équipe de France »
En l’absence de l’attaquant du Real Madrid, c’est N’Golo Kanté qui a hérité du brassard de capitaine, que Kylian Mbappé a récupéré au moment de son entrée en jeu. Et justement, une vidéo partagée sur les réseaux sociaux de ce moment-là a déclenché une vague de critiques envers lui. On le voit en effet interpeller Rayan Cherki depuis le bord du terrain afin que ce dernier aille récupérer le brassard pour lui donner, avant même qu’il ait fait son entrée sur la pelouse.
« Ça se passe comme ça en Espagne »
« Clairement le genre de séquences anodines, sur le plan de l’image, qui le rendent petit… Alors qu’il devrait être immense. Et renforce un peu plus ce que disait Cazarre : “Condamné à marquer énormément de buts, parce qu’on l’aimera pour rien d’autre” », avait notamment regretté Matthieu Dossevi sur X. Dans son émission Tout beau, tout neuf lundi, Cyril Hanouna a donné ce qui est, selon lui, l’explication de cette séquence : « Je vais vous dire l’explication. Parce que moi j’ai l’explication sur ce qu’il s’est passé en équipe de France. Apparemment, ça se passe comme ça en Espagne. Donc c’est une habitude. En Espagne, le capitaine, celui qui est censé être capitaine, ne doit pas rentrer sur le terrain sans le brassard. Il a une excuse Kylian Mbappé. C’est comme ça que ça se passe en Espagne. »