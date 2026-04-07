Kylian Mbappé - Une vidéo déclenche la polémique : Cyril Hanouna a «l’explication» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors du dernier match de l’équipe de France face à la Colombie (3-1), une vidéo partagée sur les réseaux a déclenché des critiques envers Kylian Mbappé. Dans son émission « Tout beau, tout neuf », Cyril Hanouna a dévoilé ce qui était, selon lui, l’explication et qui « excuse » le capitaine des Bleus.

En préparation de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France était en repérage aux États-Unis lors de la dernière trêve internationale, avec deux matchs amicaux au programme. D’abord à Boston face au Brésil (2-1), puis à Washington contre la Colombie (3-1). Pour cette deuxième rencontre, Didier Deschamps avait choisi de largement remanier son équipe, mettant notamment Kylian Mbappé sur le banc au coup d’envoi.

« J’ai l’explication sur ce qu’il s’est passé en équipe de France » En l’absence de l’attaquant du Real Madrid, c’est N’Golo Kanté qui a hérité du brassard de capitaine, que Kylian Mbappé a récupéré au moment de son entrée en jeu. Et justement, une vidéo partagée sur les réseaux sociaux de ce moment-là a déclenché une vague de critiques envers lui. On le voit en effet interpeller Rayan Cherki depuis le bord du terrain afin que ce dernier aille récupérer le brassard pour lui donner, avant même qu’il ait fait son entrée sur la pelouse.

Kylian Mbappé critiqué à cause de son comportement avec ses coéquipiers ! On vous explique tout dans #TBT9 pic.twitter.com/pOX5ULB1A5 — TBT9 (@TBT9_W9) April 6, 2026