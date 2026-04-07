Kylian Mbappé : Un journaliste espagnol annonce un gros problème !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé est régulièrement soumis aux critiques concernant son implication dans le collectif. Des débats qui avaient déjà lieu lorsqu'il évoluait au PSG et qui commencent à s'intensifier en Espagne. Un journaliste espagnol pointe d'ailleurs du doigt un gros problème avec le capitaine des Bleus.

Depuis qu'il a signé au Real Madrid, Kylian Mbappé peine à convaincre les fans de la Casa Blanca. Il faut dire qu'avant son arrivée, le club merengue venait de remporter la Ligue des champions, alors qu'avec l'ancien attaquant du PSG, tout semble plus compliqué. Un débat qui s'est intensifié ces dernières semaines puisqu'en l'absence de Kylian Mbappé, le Real Madrid a livré ses meilleures prestations, éliminant même Manchester City en C1. Par conséquent, en Espagne, on commence à se poser de sérieuses questions concernant l'apport du capitaine de l'équipe de France. Manu Carreño, journaliste de La Cadena SER, dénonce d'ailleurs cette situation.

🚨 Des supporters du Real Madrid ont créé un site internet avec un compteur du restant du contrat de Kylian Mbappé 🇫🇷 au club. 😭



Il est également indiqué son coût en temps réel. pic.twitter.com/qX9HVqclLt — Actu Foot (@ActuFoot_) April 5, 2026

Mbappé encore critiqué en Espagne « Ancelotti a très bien dirigé le Real Madrid jusqu'à l'arrivée de Mbappé. Dès la première année du Français, on lui a reproché un manque d'intensité, un manque d'équilibre, et il n'a pas réussi son pari. Le débat est ce qu’il est. Ni Arbeloa, ni Xabi Alonso, ni Ancelotti n’ont réussi à y parvenir. Et je ne dis pas que c’est la faute de Mbappé, mais Ancelotti a perdu le contrôle de l’équipe juste au moment où Mbappé est arrivé », confie-t-il au micro d'El Larguero, avant de poursuivre.