Kylian Mbappé : Daniel Riolo dévoile son véritable problème au Real Madrid

Axel Cornic

Inarrêtable face aux cages, Kylian Mbappé affiché des statistiques individuelles tout bonnement incroyables. Pourtant, l’attaquant est le joueur du Real Madrid le plus critiqué depuis le début de la saison, avec les médias espagnols qui lui reprochent notamment de ne pas faire assez de sacrifice au profit du collectif.

Très critiqué lors de la fin de son aventure au PSG, Kylian Mbappé ne semble toujours pas faire l’unanimité au Real Madrid, qu’il a rejoint au cours de l’été 2024. Le Français est régulièrement la cible favorite des médias espagnols et la grosse polémique de l’hiver autour de son genou n’a fait qu’alimenter les débats.

«Je me suis battu pour ne pas y aller» : Le jour où Didier Deschamps a dit non au PSG ! https://t.co/nuOa7OE92Z — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

Le problème Mbappé Pourtant, Mbappé est actuellement l’un des meilleurs buteurs d’Europe, dépassé seulement par Harry Kane du Bayern Munich. Ça ne suffit apparemment pas à la presse madrilène, qui pointe notamment du doigt son comportement sur le terrain. La large victoire sur Manchester City lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions (3-0), qui s’est déroulé sans l’ancien du PSG, a d'ailleurs relancé les débats autour de son rôle au sein de l’équipe madrilène et de la mauvaise influence qu’il pourrait avoir sur des stars comme Vinicius Jr.