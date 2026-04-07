Kylian Mbappé : Daniel Riolo dévoile son véritable problème au Real Madrid

Inarrêtable face aux cages, Kylian Mbappé affiché des statistiques individuelles tout bonnement incroyables. Pourtant, l’attaquant est le joueur du Real Madrid le plus critiqué depuis le début de la saison, avec les médias espagnols qui lui reprochent notamment de ne pas faire assez de sacrifice au profit du collectif.
Très critiqué lors de la fin de son aventure au PSG, Kylian Mbappé ne semble toujours pas faire l’unanimité au Real Madrid, qu’il a rejoint au cours de l’été 2024. Le Français est régulièrement la cible favorite des médias espagnols et la grosse polémique de l’hiver autour de son genou n’a fait qu’alimenter les débats.
Le problème Mbappé
Pourtant, Mbappé est actuellement l’un des meilleurs buteurs d’Europe, dépassé seulement par Harry Kane du Bayern Munich. Ça ne suffit apparemment pas à la presse madrilène, qui pointe notamment du doigt son comportement sur le terrain. La large victoire sur Manchester City lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions (3-0), qui s’est déroulé sans l’ancien du PSG, a d'ailleurs relancé les débats autour de son rôle au sein de l’équipe madrilène et de la mauvaise influence qu’il pourrait avoir sur des stars comme Vinicius Jr.
« Il aurait besoin d’un lieutenant au Real Madrid, comme c’était le cas pour CR7 avec Benzema »
Pour Daniel Riolo le problème est assez simple : Kylian Mbappé n’a pas vraiment des coéquipiers prêts à se mettre à son service, comme a notamment pu le faire un Karim Benzema pour Cristiano Ronaldo, au Real Madrid. « Le problème de Mbappé, c’est qu’il n’a pas de lieutenant. Il aurait besoin d’un lieutenant au Real Madrid, comme c’était le cas pour CR7 avec Benzema » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC. « Mais encore faut-il que quelqu’un veuille revêtir ce rôle-là et que l’équipe veuille le faire. Quand tu as un lieutenant comme Benzema, qui est le meilleur neuf de l’histoire du foot français et un attaquant hors classe, c’est parfait, la vie est plus belle ».