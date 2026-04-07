Nouveau scoop sur Kylian Mbappé : Daniel Riolo dit tout sur RMC !

Axel Cornic

L’hiver n’a pas été très calme pour Kylian Mbappé, qui a notamment fait face à des gros pépins physiques à un genou. Mais ce n’est que la base du problème, puisque la véritable polémique a surtout concerné le Real Madrid, accusé par plusieurs sources dont Daniel Riolo, de s’être lamentablement trompé dans le diagnostic de la star française.

On pensait que ça ne pouvait pas arriver dans un club comme le Real Madrid. Considéré comme une véritable institution, le club madrilène a été la risée de l’Europe cet hiver à cause d’une erreur grotesque commise avec Kylian Mbappé. Et cette information est notamment venue d’un journaliste français très connu, dont le scoop a rapidement fait le tour de la planète football.

Kylian Mbappé se lâche en interview et agace un ancien partenaire : «Je ne sais même pas pourquoi il a dit ça...» https://t.co/oKQAT2iJAX — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

Le Real Madrid s’est ridiculisé avec Mbappé Fin mars, Daniel Riolo a en effet révélé sur RMC que le staff médical du Real Madrid se serait tout simplement trompé de genou lors de son diagnostic sur Mbappé. Evidemment, ça n’a pas manqué de faire parler en France comme en Espagne, surtout quand on sait que le club madrilène avait viré l’intégralité de son secteur médical seulement quelques semaines plus tôt. Depuis, cette histoire semble toutefois avoir été quelque peu étouffée, avec vraisemblablement une action en coulisse de la part du président Florentino Pérez.