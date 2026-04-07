Kylian Mbappé : «Je vois pas mal de similitudes», l’OM a le même problème que le PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti du PSG à l’été 2024 pour s’engager avec le Real Madrid, c’est sans Kylian Mbappé que le club de la capitale a enfin réussi à remporter la Ligue des champions la saison dernière. S’il est considéré comme un des meilleurs joueurs du monde, pour certains, Paris est meilleur collectivement sans lui désormais et l’OM aurait le même problème actuellement.

En déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco dimanche soir, l’OM s’est de nouveau incliné (2-1) face à un concurrent direct dans la course à la Ligue des champions, deux semaines après sa défaite face au LOSC (1-2). En Principauté, les Olympiens ont dû faire sans Mason Greenwood, suspendu pour cette rencontre. La dernière fois que l’Anglais n’était pas titulaire, c’était le 24 janvier dernier, quand Marseille s’était imposé contre le RC Lens (3-1). Et pour Walid Acherchour, l’OM est meilleur sans lui.

🔵⚪️⚡️ L'avis tranché de @walidacherchour : "L’OM est meilleur collectivement sans Greenwood" pic.twitter.com/P6mJzEmwET — After Foot RMC (@AfterRMC) April 6, 2026

« On se rendra compte comme Kylian Mbappé que cette équipe-là sera meilleure sans Greenwood » « Ce match contre Monaco découle d'un avis ce soir, j'aimerais parler d'un absent : c'est Mason Greenwood. Je me suis fait le rappel hier comme sur le match contre Lens, le dernier gros match sur De Zerbi avant qu'il ne pète les plombs sur l'histoire du passeport, je pense que cette équipe-là est meilleure collectivement sans Mason Greenwood qui fait partie de ces joueurs solution et problème à la fois. Je pense que dans les prochains mois si Mason Greenwood part de l'Olympique de Marseille qu'on se rendra compte comme Kylian Mbappé que cette équipe-là sera meilleure sans Greenwood », a déclaré Walid Acherchour ce lundi soir dans l’After Foot sur RMC.