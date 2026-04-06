Panique pour un joueur de l’OM : «Depuis qu’Habib Beye est arrivé, c’est le néant» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis sa nomination en tant qu’entraîneur de l’OM le 18 février dernier, Habib Beye s’est beaucoup appuyé sur un joueur en particulier, qu’il a titularisé quasiment à chaque rencontre. Son rendement est pourtant loin d’être satisfaisant et selon un consultant, cela a commencé au moment de l’arrivée du technicien sénégalais.

Mis à part le déplacement à Brest (2-0) le 20 février dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a toujours été titulaire depuis qu’Habib Beye est l’entraîneur de l’OM. Dimanche, lors de la défaite face à l’AS Monaco (2-1), Amine Gouiri a fait son retour dans le onze de départ, mais aux côtés de l’international gabonais. Hormis son doublé contre l’OL (3-2), l’attaquant âgé de 36 ans n’a pas été décisif durant les cinq autres rencontres qu’il a démarré en tant que titulaire sous les ordres du technicien sénégalais.

🔵⚪️ "Hormis ses deux buts contre l'OL, Aubameyang c'est le néant depuis que Beye est arrivé", estime @RothenJerome. pic.twitter.com/iMt5T3VzPl — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 6, 2026

« Depuis qu’Habib Beye est arrivé, Aubameyang, c’est le néant » « La chose qui est criante, et c’est pour ça qu’ils ont du mal et que, pour moi, c’est une équipe moyenne, c’est à l’image d’Aubameyang. Depuis qu’Habib Beye est arrivé, Aubameyang est un titulaire de cette équipe. Regarde les matchs d’Aubameyang. Depuis qu’Habib Beye est arrivé, Aubameyang, c’est le néant. Il y a eu deux buts en fin de match contre Lyon, mais depuis, il n’y a plus rien », estime Jérôme Rothen dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.