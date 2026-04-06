Panique pour un joueur de l’OM : «Depuis qu’Habib Beye est arrivé, c’est le néant» !

Depuis sa nomination en tant qu’entraîneur de l’OM le 18 février dernier, Habib Beye s’est beaucoup appuyé sur un joueur en particulier, qu’il a titularisé quasiment à chaque rencontre. Son rendement est pourtant loin d’être satisfaisant et selon un consultant, cela a commencé au moment de l’arrivée du technicien sénégalais.
Mis à part le déplacement à Brest (2-0) le 20 février dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a toujours été titulaire depuis qu’Habib Beye est l’entraîneur de l’OM. Dimanche, lors de la défaite face à l’AS Monaco (2-1), Amine Gouiri a fait son retour dans le onze de départ, mais aux côtés de l’international gabonais. Hormis son doublé contre l’OL (3-2), l’attaquant âgé de 36 ans n’a pas été décisif durant les cinq autres rencontres qu’il a démarré en tant que titulaire sous les ordres du technicien sénégalais.
« Depuis qu’Habib Beye est arrivé, Aubameyang, c’est le néant »
« La chose qui est criante, et c’est pour ça qu’ils ont du mal et que, pour moi, c’est une équipe moyenne, c’est à l’image d’Aubameyang. Depuis qu’Habib Beye est arrivé, Aubameyang est un titulaire de cette équipe. Regarde les matchs d’Aubameyang. Depuis qu’Habib Beye est arrivé, Aubameyang, c’est le néant. Il y a eu deux buts en fin de match contre Lyon, mais depuis, il n’y a plus rien », estime Jérôme Rothen dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.
« Ce qui est criant, ce sont les erreurs de casting dans le recrutement »
Pour l’ancien joueur du PSG, c’est surtout dans le recrutement que l’OM s’est trompé, aussi bien l’été dernier que cet hiver : « Ce qui est criant, ce sont les erreurs de casting dans le recrutement. Entre le mercato d’hiver et d’été, quand tu regardes tous les joueurs aujourd’hui qui, pour moi, sont des joueurs moyens. On les a vus trop beaux au départ et ça donne une équipe moyenne. Regarde le niveau de certains. À part Timber, qui fait un bon match et est une bonne trouvaille, le reste, soit ils ne jouent pas, soit, quand ils jouent, ils sont très moyens. »