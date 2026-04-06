Un taulier de l’OM se fait tacler sur La Chaîne L’Equipe (et c’est très drôle)

Pierrick Levallet

L’OM a perdu sa place sur le podium de Ligue 1 ce dimanche soir après sa défaite contre l’AS Monaco (2-1) et la victoire du LOSC contre le RC Lens ce samedi (3-0). Un taulier du club phocéen n’a d’ailleurs pas échappé aux critiques sur La Chaîne L’Equipe. Le joueur en question s’est d’ailleurs fait tacler avec une punchline très drôle.

La 28e journée de Ligue 1 n’a pas tourné en faveur de l’OM. Le club phocéen a perdu sa place sur le podium du championnat de France après sa défaite face à l’AS Monaco (2-1). Le LOSC est passé devant les hommes d’Habib Beye grâce à sa victoire de ce samedi contre le RC Lens (3-0). Après la défaite marseillaise, un taulier de la formation olympienne n’a pas échappé aux critiques, et s’est notamment fait tacler avec une punchline très drôle.

Mercato - OM : Habib Beye viré en fin de saison ? L’annonce qui jette un froid sur RMC https://t.co/m77QZnzDCU — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Un cadre l'OM se fait tacler dans L'Equipe du Soir « Benjamin Pavard, quand il arrive à Marseille, je trouve qu’il arrive avec un autre statut. Champion du monde... » a d’abord lancé Dave Appadoo dans L’Equipe du Soir. « Ça fait un peu comme Sergio Ramos et Raphaël Varane » a alors rebondi Giovanni Castaldi. « Oui, Tintin et Milou quoi » a immédiatement réagi Dave Appadoo, provoquant l’hilarité générale sur le plateau de l’émission de La Chaîne L’Equipe.