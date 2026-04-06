OM : «Je l'ai dit à mes joueurs», un coup de pression signé Habib Beye ?

On avait quitté l’Olympique de Marseille en position délicate avant la trêve internationale, avec une défaite à domicile contre le LOSC (1-2). Et les choses ne vont pas mieux depuis puisque les Marseillais se sont une nouvelle fois inclinés en Ligue 1, sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1), laissant filer la troisième place synonyme de qualification en Ligue des Champions.
La fin de saison s’annonce explosive. Après la crise du mois de février, qui a quasiment emporté tout sur son passage, l’OM ne réussit toujours pas à trouver la stabilité. Et ce n’est pas la défaite face à l’AS Monaco, la deuxième consécutive en Ligue 1, qui va arranger les choses.
« On repasse quatrièmes, il va falloir chasser sur les six derniers matchs »
Désormais, l’OM s’est engagé dans un véritable sprint final pour espérer décrocher une qualification en Ligue des Champions vitale pour la suite du projet. « Il faut qu’on continue à travailler. Je l’ai dit à mes joueurs : on était quatrièmes quand on est arrivés, chasseurs. On repasse quatrièmes, il va falloir chasser sur les six derniers matchs » a expliqué Habib Beye au micro de Ligue 1+, tout de suite après ce nouveau revers marseillais.
« Il faut absolument qu’on renoue avec la victoire »
« Surtout, il va falloir jouer avec de la confiance parce que la pression va être importante. On est dans un club où il faut gagner, ça fait deux défaites d’affilée » a poursuivi Habib Beye, mettant la pression sur ses joueurs. « Il faut absolument qu’on renoue avec la victoire dès vendredi contre Metz. Cinq équipes en trois points ? Très bien, c’est excitant, c’est la compétition, il faut être prêt à ça. On repart dès demain à l’entraînement. Vendredi, il faudra qu’on fasse un très grand match à domicile ». Tous les yeux sont désormais tournés vers le prochain match, avec la réception du FC Metz le 10 avril prochain.