OM : «Je l'ai dit à mes joueurs», un coup de pression signé Habib Beye ?

Axel Cornic

On avait quitté l’Olympique de Marseille en position délicate avant la trêve internationale, avec une défaite à domicile contre le LOSC (1-2). Et les choses ne vont pas mieux depuis puisque les Marseillais se sont une nouvelle fois inclinés en Ligue 1, sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1), laissant filer la troisième place synonyme de qualification en Ligue des Champions.

La fin de saison s’annonce explosive. Après la crise du mois de février, qui a quasiment emporté tout sur son passage, l’OM ne réussit toujours pas à trouver la stabilité. Et ce n’est pas la défaite face à l’AS Monaco, la deuxième consécutive en Ligue 1, qui va arranger les choses.

L’OM a cherché à remplacer Mason Greenwood, «c’est raté» https://t.co/kjJsfh6t4i — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« On repasse quatrièmes, il va falloir chasser sur les six derniers matchs » Désormais, l’OM s’est engagé dans un véritable sprint final pour espérer décrocher une qualification en Ligue des Champions vitale pour la suite du projet. « Il faut qu’on continue à travailler. Je l’ai dit à mes joueurs : on était quatrièmes quand on est arrivés, chasseurs. On repasse quatrièmes, il va falloir chasser sur les six derniers matchs » a expliqué Habib Beye au micro de Ligue 1+, tout de suite après ce nouveau revers marseillais.