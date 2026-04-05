Habib Beye : La statistique qui va beaucoup inquiéter les supporters de l’OM…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco ce dimanche soir en clôture de la 28e journée de Ligue 1, l’OM a enchaîné une deuxième défaite consécutive (2-1) après celle face au LOSC (1-2) avant la trêve internationale. Avec ce revers, Habib Beye a égalé un de ses prédécesseurs, mais il s’en serait sûrement bien passé.

Nommé entraîneur de l’OM le 18 février dernier, Habib Beye a vu deux objectifs lui être fixés : remporter la Coupe de France et se qualifier en Ligue des champions. Le premier n’est déjà plus atteignable, les Olympiens ayant été éliminés par Toulouse en quart de finale (2-2, 3-4 aux t.a.b.). En ce qui concerne le deuxième, il pourrait lui aussi s’envoler.

« Je suis convaincu d’être là l’an prochain » Vendredi en conférence de presse, Habib Beye s’est pourtant dit confiant à propos de son avenir à l’OM. « Je suis convaincu d’être là l’an prochain », a-t-il assuré, lui qui s’est engagé jusqu’en juin 2027. Toutefois, comme l’a indiqué le président intérimaire Alban Juster, un point sera fait à la fin de la saison, « en fonction des résultats, des volontés de chacun. » Face aux journalistes, Habib Beye s’est vanté d’avoir fait gagner une place à Marseille au classement, quatrième à son arrivée et troisième au moment où il prononçait ces mots. Une place que les Olympiens n’occupent plus désormais.

Habib Beye devient le 1er entraineur à perdre 3 de ses 7 premiers matchs officiel lors d'un mandat avec l'@OM_Officiel depuis Jean Fernandez en 2005 (3). #ASMOM — Stats Foot (@Statsdufoot) April 5, 2026