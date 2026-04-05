OM : «Il va devoir se faire violence», une recrue se prend un coup de pression

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Décevante depuis son arrivée, une recrue de l’OM « va devoir se faire violence » si elle veut réussir à s’y faire une place, selon un de ses anciens entraîneurs. Si le joueur en question semble en difficulté, celui qui l’a côtoyé pendant plusieurs saisons dans son précédent club est persuadé qu’il parviendra à s’imposer à Marseille.

Comme a déjà pu en faire l’expérience Azzedine Ounahi, passer d’Angers à l’OM n’est pas chose aisée. Trois ans après l’international marocain, parti à Gérone l’été dernier, c’est Himad Abdelli qui a quitté le SCO pour prendre la direction de Marseille cet hiver. Un rêve qui s’est réalisé pour le milieu de terrain âgé de 26 ans, qui peine à être une réelle plus-value pour Habib Beye.

“On garde la tête haute et on avance ! 💥 On bosse pour revenir au top, chaque jour compte. pic.twitter.com/T3rzV0l9FT — himad abdelli (@HimadAbdelli) March 27, 2026

« C'est un joueur qui a une vraie utilité » Ancien adjoint d’Alexandre Dujeux à Angers, entre 2023 et 2025, Jean-Michel Badiane décrit Himad Abdelli comme un joueur à la « qualité technique exceptionnelle » et met également en avant « son comportement quand l'équipe n'a plus le ballon », comme il l’a confié à Eurosport. « Himad, il a ça en lui de venir harceler le ballon dans les pieds. Quand il est fit, c'est un taureau. Donc il peut permettre de défendre plus haut. C'est un joueur qui a une vraie utilité. »