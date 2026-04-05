OM : «Il va devoir se faire violence», une recrue se prend un coup de pression

Décevante depuis son arrivée, une recrue de l’OM « va devoir se faire violence » si elle veut réussir à s’y faire une place, selon un de ses anciens entraîneurs. Si le joueur en question semble en difficulté, celui qui l’a côtoyé pendant plusieurs saisons dans son précédent club est persuadé qu’il parviendra à s’imposer à Marseille.
Comme a déjà pu en faire l’expérience Azzedine Ounahi, passer d’Angers à l’OM n’est pas chose aisée. Trois ans après l’international marocain, parti à Gérone l’été dernier, c’est Himad Abdelli qui a quitté le SCO pour prendre la direction de Marseille cet hiver. Un rêve qui s’est réalisé pour le milieu de terrain âgé de 26 ans, qui peine à être une réelle plus-value pour Habib Beye.
« C'est un joueur qui a une vraie utilité »
Ancien adjoint d’Alexandre Dujeux à Angers, entre 2023 et 2025, Jean-Michel Badiane décrit Himad Abdelli comme un joueur à la « qualité technique exceptionnelle » et met également en avant « son comportement quand l'équipe n'a plus le ballon », comme il l’a confié à Eurosport. « Himad, il a ça en lui de venir harceler le ballon dans les pieds. Quand il est fit, c'est un taureau. Donc il peut permettre de défendre plus haut. C'est un joueur qui a une vraie utilité. »
« Je suis persuadé qu'il réussira, il faudra juste qu'on lui laisse le temps »
Pour Jean-Michel Badiane, Himad Abdelli doit être capable de marquer « entre 5 et 10 buts par saison » pour « passer un cap et devenir un joueur qui compte dans un club comme l'OM. » S’il croit l’international algérien (8 sélections) capable de s’imposer à l’OM, l’ancien joueur du PSG et de Sedan estime en revanche qu’il va devoir le montrer : « Dans le football de haut niveau, la place, on ne te la donne pas. Il faut la prendre. Pourquoi donne-t-on tous les ballons à certains joueurs ? Parce qu'ils ont cette conviction, cette confiance en eux et cette force de caractère et de persuasion donc ils ne te laissent pas le choix. Ça, il avait réussi à l'avoir sur les dernières saisons à Angers mais c'est son axe de progression à l'OM. Il va donc devoir se faire violence et se lâcher car les qualités intrinsèques, il les a. Je suis persuadé qu'il réussira, il faudra juste qu'on lui laisse le temps. »