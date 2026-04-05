OM - Greenwood : L’annonce inquiétante lâchée sur RMC

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco ce dimanche soir en clôture de la 28e journée de Ligue 1, l’OM va devoir faire sans Mason Greenwood, blessé et en plus suspendu pour cette rencontre. Une absence qui inquiète sur RMC, où l’on estime que Marseille est dépendant de son attaquant et n’a pas de quoi le remplacer.

Présent en conférence de vendredi à deux jours du déplacement de l’OM sur la pelouse de l’AS Monaco, Habib Beye a fait le point sur les joueurs à sa disposition. L’entraîneur de Marseille a indiqué que Geoffrey Kondgobia s’était blessé à l’entraînement et ne serait pas disponible pour cette rencontre, tout comme Mason Greenwood. Suspendu, l’Anglais est en plus « encore blessé » et reprendra « la semaine prochaine ».

🗣💬 "Il y a une Greenwood dépendance à l'OM ! Il a marqué 25 buts toutes compétitions confondues. C'est le joueur frisson qui peut te débloquer un match."@StephBrun41 redoute l'absence de l'attaquant anglais pour Marseille lors du choc face à l'AS Monaco ce dimanche soir. pic.twitter.com/ZHNmsa01MO — RMC Sport (@RMCsport) April 5, 2026

« C’est le seul joueur frisson de l’OM » « Je suis curieux de voir comment l’OM va jouer sans Greenwood, car c’est le seul joueur frisson de l’OM. Le seul garçon qui pouvait te permettre de débloquer un match qui était un peu fermé, le seul mec qui te créé des occasions en éliminant deux ou trois défenseurs, qui frappait pied droit, pied gauche, qui pouvait marquer un but par sa propre création. J’espère qu’Habib Beye a bien travaillé ça cette semaine », a réagi Stephen Brun ce dimanche dans l’émission Stephen Brunch sur RMC.