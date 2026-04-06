L’OM a cherché à remplacer Mason Greenwood, «c’est raté»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, l’OM clôturait la 28ème journée de Ligue 1 avec une rencontre face à l’AS Monaco. Malheureusement pour le club phocéen, ça s’est soldé par une défaite (2-1). En l’absence de Mason Greenwood, on s’inquiétait pour Marseille, à raison. Habib Beye a tenté tant bien que mal de remplacer l’Anglais, mais son choix n’a pas fonctionné.

Avant la trêve internationale, Mason Greenwood s’est blessé lors de la rencontre face au LOSC. Touché physiquement, l’Anglais n’est donc pas disponible ce dimanche soir pour le choc de l'OM face à l’AS Monaco. Depuis le début de la saison, l’attaquant phocéen était clairement celui qui portait son équipe. La question était alors de savoir comment Habib Beye allait faire sans Greenwood. Un casse-tête que l’entraîneur de l’OM a tenté de résoudre en alignant Hamed Junior Traoré à la place de l’ancien joueur de Manchester United.

Président de l'OM : Un journaliste propose un projet révolutionnaire, il risque de vous surprendre... https://t.co/caU6EqZTfb — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« L’ancien Auxerrois n’a pas pesé sur la rencontre » Face à Monaco, Hamed Junior Traoré avait donc la lourde tâche de faire oublier Mason Greenwood à l’OM. L’Ivoirien a-t-il réussi ? La réponse est non. Alors que La Provence a attribué la note de 3/10 à Traoré, on a ensuite pu lire de la part du quotidien régional : « En l’absence de Mason Greenwood, l’Ivoirien a eu l’occasion de se montre. C’est raté. Malgré une occasion à son actif, une frappe en angle fermé repoussée par Hradecky, l’ancien Auxerrois n’a pas pesé sur la rencontre. Brouillon, il a aussi perdu de nombreux ballons. Il n’arrive pas non plus à cadrer une tête dans les six mètres de l’ASM ».