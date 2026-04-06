«Si j’étais resté, je l’aurais emplâtré» : Il a préféré quitter l’OM pour éviter la bagarre !

Arrivé seulement six mois auparavant, un joueur quittait déjà l’OM pour retourner dans son précédent club. Au moment de revenir sur son départ, le principal intéressé avait expliqué « avoir un problème avec une personne » et que s’il était resté plus longtemps à Marseille, alors il l’aurait « emplâtré ».
Si on se souvient surtout de ses années aux Girondins de Bordeaux ou bien au Bayern Munich, Bixente Lizarazu a aussi porté le maillot de l’OM. À l’été 2004, le champion du monde et d’Europe avec l’équipe de France décidait de quitter le club bavarois à la fin de son contrat pour s’engager avec Marseille, qui sortait d’une finale de Coupe UEFA perdue face à Valence (2-0) et où évoluait notamment Fabien Barthez.
« Il valait mieux arrêter les conneries et passer à autre chose »
Mais l’histoire a été de courte durée entre l’OM et Bixente Lizarazu. Seulement six mois plus tard, en janvier 2025, l’ancien international français (87 sélections) retournait au Bayern Munich. Au mois de novembre 2004, José Anigo quittait son poste d’entraîneur et était remplacé par Philippe Troussier, à l’origine du départ de Bixente Lizarazu.
« S’il n’y avait pas eu cet entraîneur, mon histoire aurait pu continuer à Marseille »
« J’ai bien apprécié la période avec José Anigo. Après, j’ai eu un problème avec une personne. Je ne vais pas me répéter cinquante fois, mais si j’étais resté, je l’aurais emplâtré. Je me suis dit que je ne pouvais pas en arriver là, car je n’avais jamais ressenti cela dans ma vie. Il valait mieux arrêter les conneries et passer à autre chose », expliquait Bixente Lizarazu auprès du Parisien en 2010. « J’ai fait ce que j’avais à faire avec Bordeaux, l’équipe de France et le Bayern. Mon histoire est très simple. S’il n’y avait pas eu cet entraîneur, elle aurait pu continuer à Marseille. On ne fait pas de cadeaux aux anciens, mais je n’en fais pas non plus. »