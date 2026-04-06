«Si j’étais resté, je l’aurais emplâtré» : Il a préféré quitter l’OM pour éviter la bagarre !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé seulement six mois auparavant, un joueur quittait déjà l’OM pour retourner dans son précédent club. Au moment de revenir sur son départ, le principal intéressé avait expliqué « avoir un problème avec une personne » et que s’il était resté plus longtemps à Marseille, alors il l’aurait « emplâtré ».

Si on se souvient surtout de ses années aux Girondins de Bordeaux ou bien au Bayern Munich, Bixente Lizarazu a aussi porté le maillot de l’OM. À l’été 2004, le champion du monde et d’Europe avec l’équipe de France décidait de quitter le club bavarois à la fin de son contrat pour s’engager avec Marseille, qui sortait d’une finale de Coupe UEFA perdue face à Valence (2-0) et où évoluait notamment Fabien Barthez.

OM : «Il va devoir se faire violence», une recrue se prend un coup de pression https://t.co/S7MUqLOfnk — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

« Il valait mieux arrêter les conneries et passer à autre chose » Mais l’histoire a été de courte durée entre l’OM et Bixente Lizarazu. Seulement six mois plus tard, en janvier 2025, l’ancien international français (87 sélections) retournait au Bayern Munich. Au mois de novembre 2004, José Anigo quittait son poste d’entraîneur et était remplacé par Philippe Troussier, à l’origine du départ de Bixente Lizarazu.