Mercato - OM : «Une offre importante» nécessaire pour convaincre Marseille

Une fois n’est pas coutume, le prochain mercato estival devrait être mouvementé à l’OM. Les recrues seront bien évidemment très attendues sur la Canebière, mais voilà que dans le même temps, certains joueurs devraient faire leurs valises. Toutefois, pour ce qui est d’un Marseillais, il faudra sortir le chéquier pour se l’offrir.
Dans les mois à venir, il va y avoir beaucoup de changements à l’OM. Alors que l’organigramme va être bouleversé, ça avait aussi bougé au sein de l’effectif d’Habib Beye avec des arrivées et des départs. Pour ce qui est des joueurs qui pourraient faire leurs valises, les regards se tournent notamment vers un certain Mason Greenwood. Dans sa deuxième saison à l’OM, l’Anglais pourrait bien ne pas en faire une troisième. Un transfert de Greenwood fait ainsi de plus en plus parler, mais voilà que Marseille ne bradera pas son joueur.
« Je le vois partir cet été »
Pour Mason Greenwood, l’avenir semble s’écrire loin de l’OM. Mathieu Grégoire, journaliste de L’Equipe, a d’ailleurs expliqué pour Capté voir l’Anglais s’en aller cet été : « Moi je pense qu’il aura fait à peu près le tour à l’OM. Il n’y a pas d’atomes crochus avec la direction sportive. Déjà l’an dernier, en mars 2025, ça se tendait un peu côté OM, il y avait des défaites, il était un peu vu comme le mec qui ne travaille pas défensivement. Lui l’a mal pris à l’époque. Il voyait la direction sportive en faire un bouc-émissaire. Ce qui se disait l’été dernier c’est on le vendra l’été prochain s’il ne se bouge pas les fesses. Ça il ne l’a pas oublié. Oui, s’il a un beau challenge, je le vois partir cet été ».
« Il faut une offre importante »
« Oui je le vois partir. Je ne sais pas où, il y a beaucoup de freins. Il ne peut pas retourner en Premier League, ça va être compliqué. Il y a des clubs comme le Bayern Munich ça parait impossible d’un point de vue de valeur. Il y a des marchés en Espagne, en Italie et en Arabie saoudite. En Arabie saoudite, ça a déjà été sondé l’été dernier. En Espagne, il y a le Real Madrid qui regarde et l’Atlético de Madrid aussi. Il faudra voir s’ils sont capables de faire des offres, il faut une offre importante car l’OM doit donner 40% à Manchester United », a par ailleurs ajouté le journaliste concernant la destination de Mason Greenwood et également le prix de son transfert. Affaire à suivre…