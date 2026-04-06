Mercato - OM : «Une offre importante» nécessaire pour convaincre Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une fois n’est pas coutume, le prochain mercato estival devrait être mouvementé à l’OM. Les recrues seront bien évidemment très attendues sur la Canebière, mais voilà que dans le même temps, certains joueurs devraient faire leurs valises. Toutefois, pour ce qui est d’un Marseillais, il faudra sortir le chéquier pour se l’offrir.

Dans les mois à venir, il va y avoir beaucoup de changements à l’OM. Alors que l’organigramme va être bouleversé, ça avait aussi bougé au sein de l’effectif d’Habib Beye avec des arrivées et des départs. Pour ce qui est des joueurs qui pourraient faire leurs valises, les regards se tournent notamment vers un certain Mason Greenwood. Dans sa deuxième saison à l’OM, l’Anglais pourrait bien ne pas en faire une troisième. Un transfert de Greenwood fait ainsi de plus en plus parler, mais voilà que Marseille ne bradera pas son joueur.

Mercato - OM : Mason Greenwood va partir, la bombe est lâchée à l'étranger ? https://t.co/2kVrkKWeWL — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

« Je le vois partir cet été » Pour Mason Greenwood, l’avenir semble s’écrire loin de l’OM. Mathieu Grégoire, journaliste de L’Equipe, a d’ailleurs expliqué pour Capté voir l’Anglais s’en aller cet été : « Moi je pense qu’il aura fait à peu près le tour à l’OM. Il n’y a pas d’atomes crochus avec la direction sportive. Déjà l’an dernier, en mars 2025, ça se tendait un peu côté OM, il y avait des défaites, il était un peu vu comme le mec qui ne travaille pas défensivement. Lui l’a mal pris à l’époque. Il voyait la direction sportive en faire un bouc-émissaire. Ce qui se disait l’été dernier c’est on le vendra l’été prochain s’il ne se bouge pas les fesses. Ça il ne l’a pas oublié. Oui, s’il a un beau challenge, je le vois partir cet été ».