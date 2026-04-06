OM - Du jamais vu depuis plus de 20 ans : Ça fait mal pour Habib Beye !

Pour remplacer Roberto De Zerbi, l’OM a décidé de faire confiance à un ancien joueur de la maison pour s’asseoir sur le banc de touche. C’est ainsi qu’Habib Beye a été nommé sur le banc de touche. Cela fait maintenant quelques semaines que le Sénégalais a pris ses fonctions. Et voilà que les débuts de Beye sont jusqu’à présent loin d’être les meilleurs…
Le 18 février dernier, l’OM dévoilait l’identité de son nouvel entraîneur, celui venu pour remplacer Roberto De Zerbi. Alors que différents noms avaient circulé dans la presse, c’est finalement Habib Beye qui avait été choisi, le Sénégalais retrouvant alors un club qu'il connait très bien pour y avoir joué. Cela va désormais fait bientôt deux mois que Beye a pris ses fonctions sur le banc de l’OM. Quel est le bilan jusqu’à présent ? Il n’est pas forcément très bon.
3 défaites en 7 matchs pour Habib Beye
Débarqué à l’OM, Habib Beye devait inverser la tendance. Mais voilà que l’entraîneur phocéen n’arrive pour le moment pas à trouver la bonne formule. Ce dimanche soir, Marseille a perdu en Principauté face à l’AS Monaco (2-1). Une défaite qui fait tâche dans le bilan de Beye. En effet, comme le souligne le compte X Stats Foot, l’entraîneur de l’OM devient le premier à perdre 3 de ses 7 premiers matchs sur le banc marseillais depuis Jean Fernandez en 2005.
« Il faut qu’on continue à travailler »
L’OM est donc reparti ce dimanche soir de Monaco avec une défaite. A la suite de ce résultat, Habib Beye a notamment pu dire : « Il faut qu’on continue à travailler. Je l’ai dit à mes joueurs : on était quatrièmes quand on est arrivés, chasseurs. On repasse quatrièmes, il va falloir chasser sur les six derniers matchs. Surtout, il va falloir jouer avec de la confiance parce que la pression va être importante. On est dans un club où il faut gagner, ça fait deux défaites d’affilée. Il faut absolument qu’on renoue avec la victoire dès vendredi contre Metz. Cinq équipes en trois points ? Très bien, c’est excitant, c’est la compétition, il faut être prêt à ça. On repart dès demain à l’entraînement. Vendredi, il faudra qu’on fasse un très grand match à domicile ».