OM - Du jamais vu depuis plus de 20 ans : Ça fait mal pour Habib Beye !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour remplacer Roberto De Zerbi, l’OM a décidé de faire confiance à un ancien joueur de la maison pour s’asseoir sur le banc de touche. C’est ainsi qu’Habib Beye a été nommé sur le banc de touche. Cela fait maintenant quelques semaines que le Sénégalais a pris ses fonctions. Et voilà que les débuts de Beye sont jusqu’à présent loin d’être les meilleurs…

Le 18 février dernier, l’OM dévoilait l’identité de son nouvel entraîneur, celui venu pour remplacer Roberto De Zerbi. Alors que différents noms avaient circulé dans la presse, c’est finalement Habib Beye qui avait été choisi, le Sénégalais retrouvant alors un club qu'il connait très bien pour y avoir joué. Cela va désormais fait bientôt deux mois que Beye a pris ses fonctions sur le banc de l’OM. Quel est le bilan jusqu’à présent ? Il n’est pas forcément très bon.

OM : Les deux statistiques lunaires après la dernière défaite ! https://t.co/SjvHa5Ez1W — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

3 défaites en 7 matchs pour Habib Beye Débarqué à l’OM, Habib Beye devait inverser la tendance. Mais voilà que l’entraîneur phocéen n’arrive pour le moment pas à trouver la bonne formule. Ce dimanche soir, Marseille a perdu en Principauté face à l’AS Monaco (2-1). Une défaite qui fait tâche dans le bilan de Beye. En effet, comme le souligne le compte X Stats Foot, l’entraîneur de l’OM devient le premier à perdre 3 de ses 7 premiers matchs sur le banc marseillais depuis Jean Fernandez en 2005.