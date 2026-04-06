Mercato - OM : «C’est une blague ?», le transfert évoqué sur RMC qui ne fait pas du tout rire un consultant

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OM va bientôt devoir trancher concernant l’avenir de certains de ses joueurs recrutés dans le cadre de prêts avec option d’achat. En ce sens, la situation de l’un d’eux a été évoquée sur les ondes de RMC, où un consultant a été surpris qu’on se demande s’il devait rester à Marseille ou non.

Arrivé l’été dernier avec le statut de champion du monde et de vainqueur de la Ligue des champions, Benjamin Pavard ne répond clairement pas aux attentes depuis qu’il est à l’OM. Dimanche, lors de la défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1), le défenseur âgé de 29 ans a de nouveau été fautif sur le but de Folarin Balogun. Prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat de 15M€, tout porte à croire que Marseille ne le conservera pas la saison prochaine.

❌ Eric Di Meco : "C'est une blague cette question Pierrot ? Je ne remets pas en question sa très bonne carrière et son palmarès mais Pavard est catastrophique. Il faut que ça s'arrête avec l'OM." pic.twitter.com/tn5qDJaKeh — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 6, 2026

«C’est une blague la question que tu poses j’espère ?» La question a tout de même été posée ce lundi dans le Super Moscato Show sur RMC, et elle n’a pas fait rire Eric Di Meco. « Dis-moi, c’est une blague la question que tu poses j’espère ? », a répondu l’ancien joueur de l’OM, vainqueur de la Ligue des champions en 1993. « Le statut de champion du monde, il l’a mérité. Il a fait ce qu’il fallait. Son salaire, par rapport à ce qu’il faisait avant, il l’a mérité. Dans le football, tu n’es pas payé par rapport à ce que tu vas faire, mais ce que tu as fait. Mais par contre, c’est catastrophique. »