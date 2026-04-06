Mercato - OM : «C’est une blague ?», le transfert évoqué sur RMC qui ne fait pas du tout rire un consultant

L’OM va bientôt devoir trancher concernant l’avenir de certains de ses joueurs recrutés dans le cadre de prêts avec option d’achat. En ce sens, la situation de l’un d’eux a été évoquée sur les ondes de RMC, où un consultant a été surpris qu’on se demande s’il devait rester à Marseille ou non.
Arrivé l’été dernier avec le statut de champion du monde et de vainqueur de la Ligue des champions, Benjamin Pavard ne répond clairement pas aux attentes depuis qu’il est à l’OM. Dimanche, lors de la défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1), le défenseur âgé de 29 ans a de nouveau été fautif sur le but de Folarin Balogun. Prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat de 15M€, tout porte à croire que Marseille ne le conservera pas la saison prochaine.
«C’est une blague la question que tu poses j’espère ?»
La question a tout de même été posée ce lundi dans le Super Moscato Show sur RMC, et elle n’a pas fait rire Eric Di Meco. « Dis-moi, c’est une blague la question que tu poses j’espère ? », a répondu l’ancien joueur de l’OM, vainqueur de la Ligue des champions en 1993. « Le statut de champion du monde, il l’a mérité. Il a fait ce qu’il fallait. Son salaire, par rapport à ce qu’il faisait avant, il l’a mérité. Dans le football, tu n’es pas payé par rapport à ce que tu vas faire, mais ce que tu as fait. Mais par contre, c’est catastrophique. »
«Par contre, dire qu’il faut que ça s’arrête, ça n’est pas lui manquer de respect»
« Je me refuse à dire que ce qu’il a fait, c’est qu’il était surcoté ou qu’il avait des bons mecs autour de lui, non non non. Ce n’est pas beau de faire ça. Par contre, tu peux te dire qu’il est peut-être dans les saisons de fin de carrière qu’on a tous connues », a poursuivi Eric Di Meco. Quand on lui a rappelé que Benjamin Pavard n’avait que 29 ans, il a ajouté : « Peut-être que ça commence plus tôt que les autres pour lui. Et peut-être qu’il va partir dans un autre club l’année prochaine et il va être bon. On ne va pas mettre en doute toute sa carrière sur huit mois à l’OM quand même. Moi, je me refuse de faire ça. Par contre, dire qu’il faut que ça s’arrête, ça n’est pas lui manquer de respect. C’est peut-être un soulagement pour lui. Peut-être que s’il s’en va ailleurs, ce sera mieux pour lui. »