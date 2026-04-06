Mercato - PSG : Une «belle offre» pour réussir un gros coup au Real Madrid ?

Après avoir très peu recruté lors des dernières sessions de mercato, le Paris Saint-Germain semble prêt à changer son fusil d’épaule. Autour du club on laisse entendre qu’il pourrait y avoir au moins une recrue par ligne et notamment au milieu de terrain, avec les Parisiens qui lorgneraient un coéquipier de Kylian Mbappé au Real Madrid.
Depuis le début du projet QSI en 2011, Paris se montrait très actif sur le marché des transferts. Tout a changé avec Luis Enrique, qui a serré la visse, préférant garder un collectif solide pour qu’il apprenne à interpréter sa vision du football. Un choix compréhensible, mais qui a montré certaines limites cette saison, surtout avec les nombreuses blessures qui sont venues compliquer les plans du PSG.
Camavinga au PSG ?
Tous les secteurs sont concernés, mais le milieu de terrain semble tout particulièrement inquiéter les Parisiens. Il faut dire que Fabian Ruiz a beaucoup manqué à Luis Enrique, même s’il a pu compter sur un retour en forme de Warren Zaïre-Emery. Plusieurs pistes ont été évoquées ces dernières semaines ou ces derniers mois, avec notamment un international français. Il s’agit d’Edouardo Camavinga, qui à en croire les informations de la presse espagnole plairait beaucoup au PSG. Milieu de formation, sa polyvalence pourrait être très appréciée par le coach parisien, puisqu’il peut également évoluer au poste de latéral gauche.
Le Real Madrid prêt à discuter
Ça tombe bien, car le Real Madrid ne semble pas être totalement fermé à un départ. D’après les informations de L’Equipe, des sérieuses réflexions auraient été menées dans la capitale espagnole au sujet de l’avenir de Camavinga, arrivé en aout 2021 du Stade Rennais contre une indemnité de 31M€. Le site spécialisé Transfermarkt l’évalue désormais à 50M€ et face à une telle offre, les Madrilènes pourraient bien accepter de le laisser partir. La colonie française autour de Kylian Mbappé pourrait donc se rétrécir, la saison prochaine.