Mercato - PSG : Une «belle offre» pour réussir un gros coup au Real Madrid ?

Axel Cornic

Après avoir très peu recruté lors des dernières sessions de mercato, le Paris Saint-Germain semble prêt à changer son fusil d’épaule. Autour du club on laisse entendre qu’il pourrait y avoir au moins une recrue par ligne et notamment au milieu de terrain, avec les Parisiens qui lorgneraient un coéquipier de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Depuis le début du projet QSI en 2011, Paris se montrait très actif sur le marché des transferts. Tout a changé avec Luis Enrique, qui a serré la visse, préférant garder un collectif solide pour qu’il apprenne à interpréter sa vision du football. Un choix compréhensible, mais qui a montré certaines limites cette saison, surtout avec les nombreuses blessures qui sont venues compliquer les plans du PSG.

PSG : Une décision est tombée (et ça va rappeler de bons souvenirs aux Parisiens) https://t.co/fGYKVAv2an — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Camavinga au PSG ? Tous les secteurs sont concernés, mais le milieu de terrain semble tout particulièrement inquiéter les Parisiens. Il faut dire que Fabian Ruiz a beaucoup manqué à Luis Enrique, même s’il a pu compter sur un retour en forme de Warren Zaïre-Emery. Plusieurs pistes ont été évoquées ces dernières semaines ou ces derniers mois, avec notamment un international français. Il s’agit d’Edouardo Camavinga, qui à en croire les informations de la presse espagnole plairait beaucoup au PSG. Milieu de formation, sa polyvalence pourrait être très appréciée par le coach parisien, puisqu’il peut également évoluer au poste de latéral gauche.