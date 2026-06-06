Mason Greenwood : Un retournement de situation est toujours possible pour son départ de l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Mason Greenwood est aujourd’hui un joueur de l’OM, il pourrait bien ne plus le rester très longtemps. En effet, ces dernières heures, Hakan Safi, candidat à la présidence de Fenerbahce, a annoncé avoir trouvé un accord avec l’Anglais pour un contrat de 4 ans. On pourrait donc s’imaginer Greenwood partir en direction de la Turquie, mais voilà qu’on ne serait pas à l’abris d’un retournement de situation.

Connait-on aujourd’hui le futur club de Mason Greenwood ? Ce vendredi, Hakan Safi a lâché une énorme annonce concernant l’avenir de l’attaquant de l’OM. En effet, le candidat à la présidence de Fenerbahce a fait savoir : « Nous sommes parvenus à trouver un accord avec Mason Greenwood. L’accord court jusqu’en juin 2030 si je gagne les élections ». Greenwood pourrait donc s’envoler pour la Turquie et Istanbul. Selon les informations de Fabrizio Romano, Hakan Safi serait prêt à répondre aux attentes de l’OM, à savoir 50M€ + 5M€ de bonus, mais encore faut-il qu’il soit élu président de Fenerbahce et qu’il se mette ensuite d’accord avec le club phocéen.

Greenwood à l’AS Rome, c’est encore envisageable Mason Greenwood est donc pour le moment encore loin de devenir un joueur de Fenerbahce. Ce qui laisse la porte ouverte à un possible retournement de situation. Pour le plus grand bonheur de l’AS Rome. Dans la capitale italienne, on travaille également sur l’arrivée de l’attaquant de l’OM. Et comme l’a expliqué Fabrizio Romano sur Youtube, Greenwood n’aurait clairement renoncé à la possibilité de rejoindre l’AS Rome, où Gian Piero Gasperini aurait d’ailleurs fait du recrutement de l’Anglais sa grande priorité cet été.