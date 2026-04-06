Mercato - OM : Habib Beye viré en fin de saison ? L’annonce qui jette un froid sur RMC

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison après le départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye n’a pas vraiment convaincu pour l’instant. Il affiche l’un des pires bilans de l’histoire de l’Olympique de Marseille et la récente défaite face à l’AS Monaco (2-1), ne va que fragiliser encore plus sa position. Surtout que son équipe n’est désormais plus sur le podium et risque donc de ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions.

Pour le moment, 2026 n’est pas une bonne année pour Marseille. Depuis le début, les choses ne font que s’empirer avec notamment les départs de Roberto De Zerbi ainsi que de Pablo Longoria, sans oublier celui à venir de Medhi Benatia. Et les nouveaux arrivés n’ont pas vraiment redressé la barre à l’OM...

OM - Mason Greenwood : Une nouvelle galère annoncée pour Habib Beye ? https://t.co/tuazluj4qt — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Quel avenir pour Habib Beye ? Fortement voulu par Benatia, ce qui semble d’ailleurs avoir provoqué quelques clashs, Habib Beye peine à faire oublier De Zerbi. A peine arrivé, il a perdu la seule chance de titre qui restait à l’OM avec l’élimination en Coupe de France et en Ligue 1 la situation pourrait devenir très compliquée. Le LOSC est en effet passé à la troisième place de Ligue 1 et l’AS Monaco est revenu à la hauteur des Marseillais, qui doivent donc absolument s’imposer lors du prochain match face au FC Metz, le 10 avril. Car sans cela une qualification en Ligue des Champions pourrait s’éloigner sérieusement, ce qui serait une catastrophe pour le club phocéen.